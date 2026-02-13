  1. Inicio
Ministra del MIDES inspecciona albergue de Tocumen mientras enfrenta citación en la Asamblea

Ministra de Desarrollo Social visita el CAI de Tocumen junto a la Unicef.
Ministra de Desarrollo Social visita el CAI de Tocumen junto a la Unicef. Cedida
Por
Rayshel Flores
  • 13/02/2026 09:11

La visita se realizó en conjunto con la Unicef en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en el centro y de un cuestionario que deberá responder ante el pleno de la Asamblea

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles, realizó una inspección en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro y de cuestionamientos al sistema de protección infantil.

La visita se realizó este jueves 12 de febrero en un contexto de presión política, luego de que la ministra fuera citada a responder un cuestionario ante el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá relacionado con la situación de los centros bajo supervisión de Senniaf y los mecanismos de control existentes.

Durante el recorrido, Carles inspeccionó áreas de atención, se reunió con personal del centro y revisó protocolos junto a representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organismo que ha reiterado la necesidad de fortalecer los estándares de protección y garantizar entornos seguros para la niñez.

El CAI de Tocumen ha estado bajo atención pública tras denuncias que señalan posibles fallas en la atención y en los procesos de supervisión, lo que motivó la inspección y el anuncio de evaluaciones para determinar si existen deficiencias que deban corregirse.

Carles indicó que cualquier irregularidad que se confirme deberá ser atendida y que las investigaciones se realizarán para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Debate sobre el sistema de protección

El caso ha reavivado el debate sobre el funcionamiento de los centros vinculados a Senniaf y la capacidad del Estado para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Citación de la ministra

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para responder un cuestionario de 42 preguntas.

Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran: cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas irregularidades han sido detectadas desde julio de 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado; cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido; si existen protocolos institucionales que prohíban castigos físicos o psicológicos; y cuántos funcionarios han sido separados del cargo o investigados por presuntas faltas dentro de estos centros.

Recorrido de la ministra del MIDES en el CAI de Tocumen.
Recorrido de la ministra del MIDES en el CAI de Tocumen. Cedida
