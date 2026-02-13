Ministra del MIDES inspecciona albergue de Tocumen mientras enfrenta citación en la Asamblea

Durante el recorrido, Carles inspeccionó áreas de atención, se reunió con personal del centro y revisó protocolos junto a representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) , organismo que ha reiterado la necesidad de fortalecer los estándares de protección y garantizar entornos seguros para la niñez.

La visita se realizó este jueves 12 de febrero en un contexto de presión política, luego de que la ministra fuera citada a responder un cuestionario ante el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá relacionado con la situación de los centros bajo supervisión de Senniaf y los mecanismos de control existentes.

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) , Beatriz Carles , realizó una inspección en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen , en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro y de cuestionamientos al sistema de protección infantil.

El CAI de Tocumen ha estado bajo atención pública tras denuncias que señalan posibles fallas en la atención y en los procesos de supervisión, lo que motivó la inspección y el anuncio de evaluaciones para determinar si existen deficiencias que deban corregirse.

Carles indicó que cualquier irregularidad que se confirme deberá ser atendida y que las investigaciones se realizarán para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Debate sobre el sistema de protección

El caso ha reavivado el debate sobre el funcionamiento de los centros vinculados a Senniaf y la capacidad del Estado para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Citación de la ministra

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para responder un cuestionario de 42 preguntas.

Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran: cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas irregularidades han sido detectadas desde julio de 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado; cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido; si existen protocolos institucionales que prohíban castigos físicos o psicológicos; y cuántos funcionarios han sido separados del cargo o investigados por presuntas faltas dentro de estos centros.