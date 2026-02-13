Ministra del MIDES inspecciona albergue de Tocumen mientras enfrenta citación en la Asamblea

El <b>CAI de Tocumen</b> ha estado bajo atención pública tras denuncias que señalan posibles fallas en la atención y en los procesos de supervisión, lo que motivó la inspección y el anuncio de evaluaciones para determinar si existen deficiencias que deban corregirse.Carles indicó que cualquier irregularidad que se confirme <b>deberá ser atendida y que las investigaciones se realizarán para esclarecer los hechos</b> y establecer responsabilidades.<b>Debate sobre el sistema de protección</b>El caso ha reavivado el debate sobre el funcionamiento de los centros vinculados a <b>Senniaf y la capacidad del Estado</b> para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.Citación de la ministra Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la <b>Asamblea </b>aprobó citar a la ministra del <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> para responder un cuestionario de 42 preguntas.Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran: cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas <b>irregularidades</b> han sido detectadas desde julio de 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado; <b>cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido</b>; si existen protocolos institucionales que prohíban castigos físicos o psicológicos; y cuántos funcionarios han sido separados del cargo o investigados por presuntas faltas dentro de estos centros.