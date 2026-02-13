  1. Inicio
Carnavales 2026: así será la inversión de carriles hacia el interior del 13 al 18 de febrero

Policía Nacional anuncia inversión de carriles durante los Carnavales 2026.
Policía Nacional anuncia inversión de carriles durante los Carnavales 2026. Cedida | Policía Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/02/2026 10:33
Del 13 al 18 de febrero, la Policía Nacional implementará inversión de carriles en rutas hacia el interior y de retorno, por motivo de los Carnavales 2026.

La Policía Nacional informó los horarios y lugares donde se aplicará la inversión de carriles con motivo de los Carnavales 2026, que se implementará del viernes 13 al miércoles 18 de febrero. Esta medida se aplicará tanto en las rutas hacia el interior del país como en el retorno a la ciudad.

Se han establecido puntos estratégicos para la inversión de carriles, por lo que se solicita a los conductores prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad vial durante las festividades.

Detalles de la inversión de carriles hacia el interior

Viernes 13 de febrero - Salida hacia el interior

Fase 1:

-Inicia: 12:00 m.d. en la Avenida de los Mártires (BDA)

-Culmina: 7:30 p.m. en Panamá Pacífico (Howard)

Fase 2

-Inicia: 12:00 m.d. en Arraiján, Burunga

-Culmina: 7:00 p.m. en Campana de Capira

Fase 3

-Inicia: 12:00 m.d. en Sajalices de Chame

-Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos

Sábado 14 de febrero - Salida hacia el interior

Fase 1

-Inicia: 6:00 a.m. en Arraiján, Burunga

-Culmina: 6:00 p.m. en Campana de Capira

Fase 2

-Inicia: 6:00 a.m. en Sajalices de Chame

-Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos

Detalles de la inversión con retorno hacia Panamá

Martes 17 de febrero - Hacia Panamá

Fase 1

-Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos

-Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame

Fase 2

-Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira

-Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

Miércoles 18 de febrero - Hacia Panamá

Fase 1

-Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos

-Culmina: 6:00 p.m. Sajalices de Chame

Fase 2

-Inicia: 7:00 a.m. en Campana de Capira

-Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

