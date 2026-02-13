Carnavales 2026: así será la inversión de carriles hacia el interior del 13 al 18 de febrero

La<b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional"> Policía Nacional</a></b> informó los horarios y lugares donde se aplicará la inversión de carriles con motivo de los <b>Carnavales 2026</b>, que se implementará del viernes 13 al miércoles 18 de febrero. Esta medida se aplicará tanto en las rutas hacia el interior del país como en el retorno a la ciudad.Se han establecido puntos estratégicos para <b>la inversión de carriles, por lo que se solicita a los conductores prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones de las autoridades</b> para garantizar la seguridad vial durante las festividades.