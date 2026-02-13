Carnavales 2026: así será la inversión de carriles hacia el interior del 13 al 18 de febrero

La Policía Nacional informó los horarios y lugares donde se aplicará la inversión de carriles con motivo de los Carnavales 2026, que se implementará del viernes 13 al miércoles 18 de febrero. Esta medida se aplicará tanto en las rutas hacia el interior del país como en el retorno a la ciudad.

Se han establecido puntos estratégicos para la inversión de carriles, por lo que se solicita a los conductores prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad vial durante las festividades.