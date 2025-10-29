Policía Nacional anuncia inversión de carriles para fiestas patrias: Detalles y horarios

La <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó que desde este viernes <b>31 de octubre</b> se implementará un operativo de <b>inversión de carriles</b> en las principales vías del país, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular de las personas que se movilizarán hacia el interior y de regreso a la ciudad capital durante las <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">fiestas patrias</a></b>.Según indicaron las autoridades, <b>hacia el interior</b> habrá inversión de carriles los días <b>viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre</b>, mientras que la inversión <b>de retorno hacia la ciudad de Panamá</b> se aplicará el <b>miércoles 5 de noviembre</b>.