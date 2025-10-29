Policía Nacional anuncia inversión de carriles para fiestas patrias: Detalles y horarios

La Policía Nacional informó que desde este viernes 31 de octubre se implementará un operativo de inversión de carriles en las principales vías del país, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular de las personas que se movilizarán hacia el interior y de regreso a la ciudad capital durante las fiestas patrias.

Según indicaron las autoridades, hacia el interior habrá inversión de carriles los días viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre, mientras que la inversión de retorno hacia la ciudad de Panamá se aplicará el miércoles 5 de noviembre.