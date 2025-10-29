  1. Inicio
Información útil

Policía Nacional anuncia inversión de carriles para fiestas patrias: Detalles y horarios

Policía Nacional anuncia detalles de la inversión
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/10/2025 09:13
El operativo vial busca agilizar el desplazamiento de miles de panameños durante el éxodo y retorno por las celebraciones patrias.

La Policía Nacional informó que desde este viernes 31 de octubre se implementará un operativo de inversión de carriles en las principales vías del país, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular de las personas que se movilizarán hacia el interior y de regreso a la ciudad capital durante las fiestas patrias.

Según indicaron las autoridades, hacia el interior habrá inversión de carriles los días viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre, mientras que la inversión de retorno hacia la ciudad de Panamá se aplicará el miércoles 5 de noviembre.

Todos los detalles sobre la inversión de carriles por Fiestas Patrias

Hacia el interior del país:

Viernes 31 de octubre – 2:30 p.m. a 7:00 p.m.

Habrá 5 carriles hacia Arraiján

-Inicia: Ave. de Los Mártires (BDA)

-Culmina: Arraiján cabecera (Burunga)

Habrá 3 carriles hacia La Chorrera

-Inicia: Puente de Burunga

-Culmina: T.C.T. (Vista Alegre)

Sábado 1 de noviembre – 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 2 de noviembre – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Habrá 3 carriles hacia el interior del país

-Inicia: Ave. de Los Mártires (BDA)

-Culmina: Arraiján cabecera (Burunga)

Habrá 3 carriles hacia La Chorrera

-Inicia: Nazareno de La Chorrera

-Culmina: Campana de Capira

-Inicia: Sajalices (Capira)

-Culmina: San José (San Carlos)

Retorno hacia la ciudad de Panamá

Miércoles 5 de noviembre – 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Habrá 3 carriles de retorno:

-Inicia: Campana (Capira)

-Culmina: Nazareno de La Chorrera

-Inicia: San José (San Carlos)

-Culmina: Sajalices (Capira)

