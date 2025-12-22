Comunidad de Jaqué exige justicia tras asesinato de propietaria de minisúper

El pasado 17 de septiembre el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que un puesto compartido con el ejercito colombiano, un soldado colombiano perdió una pierna al detonar una mina activada accidentalmente a pocos metros del límite fronterizo. El director, Larrys Solís Velásquez, advirtió sobre el nuevo escenario de riesgo que cierne sobre la zona, minas antipersonales ocultas en caminos utilizados por comunidades indígenas y movimientos irregulares detectados cerca de puestos que son binacionales.En los días posteriores, patrullas de Senafront localizaron y destruyeron cinco artefactos explosivos improvisados, en distintos puntos de la frontera oriental. Dos fueron hallados cerca de la base binacional La Olla y otros tres en el sector de Alto Limón. Atribuidos a grupos criminales como el Clan del Golfo, estos dispositivos tenían un objetivo claro: frenar el avance de las autoridades y enviar un mensaje de control territorial, a costa de la seguridad de las comunidades que habitan la frontera.La aparición de artefactos explosivos en la frontera entre Panamá y Colombia representa una escalada preocupante de la violencia y del control territorial por parte de grupos criminales. Lo que antes eran rutas de tránsito comunitario hoy se han convertido en espacios de alto riesgo, afectando directamente a poblaciones indígenas y civiles que nada tienen que ver con el conflicto.