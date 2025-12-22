Nueva audiencia en caso ‘Auxilios Económicos’

El caso de enriquecimiento injustificado se inició de oficio luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República del 26 de mayo de 2025 relacionado a un incremento patrimonial de más de 400 mil dólares que, de acuerdo al Ministerio Público, no pudo justificar el exfuncionario. Presuntamente, beneficiarios de auxilios económicos reembolsaban dinero a cuentas de Meneses, quien operaba el esquema junto a otros funcionarios. Héctor Sambrano, exdirector de Becas del Ifarhu y Rosalinda Rivera, exidirectora de Finanzas, también enfrentan cargos. De acuerdo a la Fiscalía, se entregaron auxilios económicos a personas que tenían ingresos mensuales de 5 mil y 12 mil dólares, los cuáles fueron aprobados por la comisión evaluadora de la institución.El monto total de peculado sería de unos 24 millones de dólares, de acuerdo a la Procuraduría.