Nueva audiencia en caso ‘Auxilios Económicos’

Este martes 23 de diciembre se celebrará una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas sobre Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu).

Meneses, quien ha sido imputado de múltiples cargos, se mantiene detenido en la cárcel de Tinajitas. El Ministerio Público lleva adelante cuatro carpetas en su caso (dos de ellas acumuladas juntas). Por cada caso se decretaron medidas cautelares distintas, y por uno la medida de detención provisional por la cual el exdirector del Ifarhu permanece detenido.

Los primeros cargos son por blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado durante el período del 1 de julio de 2019 a febrero de 2023. Por blanqueo de capitales, Meneses fue imputado el 8 de julio de este año y se le decretó la medida cautelar de detención provisional. Mientras que por el cargo de enriquecimiento injustificado se le decretó reporte periódico, prohibición de salida del país y la obligación de mantenerse en su domicilio.

Un día después se realizó otra audiencia contra Meneses, esta vez imputándole el presunto delito de peculado doloso agravado entre el 2019 y 2020. La medida cautelar en este caso fue reporte periódico, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse al Ifarhu.

El Ministerio Público apeló esta decisión, y el 13 de octubre se celebró una nueva audiencia. Sin embargo, los jueces de apelaciones no cambiaron la medida cautelar. El 15 de octubre se celebró otra audiencia a petición de la defensa en la que se decidió acumular los casos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.

Por último, el 15 de diciembre de este año se le imputaron cargos por presunto peculado doloso agravado y corrupción de servidores públicos durante el período 2021 - 2023. Nuevamente, se le impusieron las medidas cautelares de reporte periódico, prohibición de acercase al Ifarhu y prohibición de salida del país.

La audiencia de este martes fue solicitada por la defensa de Meneses para revisar las medidas cautelares. Le corresponderá al juez determinar si cambia la detención preventiva por una medida más laxa.

El abogado de Meneses, Ángel Álvarez, comunicó a La Estrella de Panamá que durante la última audiencia los jueces ratificaron que los informes de Contraloría no señalan lesión patrimonial y que la medida cautelar mas apropiada es la notificación periódica.

Por su parte, el Ministerio Público deberá sustentar sus motivos para que se mantenga la detención provisional. Uno de los argumentos puede ser el principio de razonabilidad, argumentar que no es coherente aplicarle medidas cautelares como reporte periódico cuando ya se fijó la medida más estricta de detención provisional.