Gobierno avanza la gestión para la extradición de Ali Zaki Hage Jalil

la Cancillería de Panamá informó que continúa avanzando en las gestiones diplomáticas y judiciales para lograr la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, supuestamente vinculado al atentado contra la aerolínea Alas, ocurrido en 1994, y quien fue aprehendido en la isla de Margarita, en Venezuela.

Hage Jalil fue capturado este 6 de noviembre de 2025 en la isla de Margarita por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Caracas, Venezuela, ya que mantiene una alerta roja, a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana.

Al presunto terrorista se le investiga por el delito contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delito contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y de comunicación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, indicó en Telemetro Reporta que el proceso se desarrolla en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, entidad que será la encargada de formalizar la solicitud de extradición, la cual será canalizada por la Cancillería.

“Esperamos que este supuesto terrorista venga a Panamá a rendir cuentas”, afirmó Martínez-Acha, quien recordó que el ataque dejó múltiples víctimas panameñas y afectó de manera particular a la comunidad hebrea del país.

El canciller advirtió que el proceso podría enfrentar obstáculos, ya que se maneja información de que el detenido también posee pasaporte venezolano, lo que podría complicar su extradición. No obstante, reiteró que Panamá hará la solicitud formal y agotará las vías diplomáticas correspondientes.

“Sentimos que fue un ataque antisemita y un acto vil, y deseamos que esta persona enfrente todo el peso de la ley”, concluyó.

Después de tres décadas el caso vuelve a la palestra pública con la captura de Ali Zaki Hage Jalil, luego que en agosto de 2019, el Ministerio Público reabriera la investigación. Dos años antes, en 2017, el entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela, recibió una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que describía que los servicios de inteligencia de su país habían confirmado que el grupo terrorista Hezbollah es el responsable del atentado al avión que explotó en el aire después de despegar del aeropuerto de Colón. La aerolínea ya no existe.