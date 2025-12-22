Barco interceptado por EE.UU. incumplía normas panameñas de abanderamiento

El canciller Javier Martínez-Acha reveló que los buques con bandera panameña interceptados por Estados Unidos en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela, incumplieron las normas del abanderamiento de naves.

Según explicó Martínez-Acha, en uno de los casos el nombre del buque fue modificado y las identidades de la tripulación no coincidían con los registros oficiales.

Estados Unidos interceptó el pasado sábado 20 de diciembre, en aguas internacionales, al barco de bandera panameña Centuries, que pertenece a una empresa china y no figura en la lista de petroleros sancionados por ese país, destacó el diario El País de España.

Por su parte, Deutsche Welle (DW) informó que este domingo 21 de diciembre Estados Unidos realizó una persecución a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Se trata del buque Bella 1, presuntamente utilizado por Irán.

De acuerdo con DW, el estado actual del buque es desconocido, aunque ha trascendido que se trata de una embarcación de bandera panameña que navegaba con destino a Venezuela.

La agencia AFP informó la tarde de este lunes que la persecución del Bella 1 en aguas del mar Caribe aún continuaba.

“Los guardacostas de Estados Unidos están en persecución activa de un navío sancionado que participa en la evasión ilegal de sanciones por parte de Venezuela. Iza una bandera falsa y es objeto de una orden de incautación judicial”, afirmó a la AFP un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, confirmando informes de prensa.

El primer buque, un skipper con bandera de Guyana, fue incautado el pasado 11 de diciembre, luego de que la administración del presidente Donald Trump ordenara un bloqueo total de las naves que salgan o se dirijan a Venezuela transportando petróleo.

Además, las naves involucradas habrían desconectado deliberadamente sus sistemas de localización, indicó Martínez-Acha.

“Todas estas variables son alertas que nos obligan a tomar decisiones para que nuestro pabellón, como marina mercante, sea respetado y cumpla con todas las normas de nuestro país y con las normas marítimas internacionales”, afirmó el canciller.

Panamá debe asegurarse de que “nuestro pabellón esté siendo utilizado de manera responsable y de que hemos actuado conforme al derecho marítimo internacional”, precisó.

Los buques con bandera panameña, subrayó, “deben cumplir con las normas de nuestro país y con la legislación marítima internacional”.

El canciller indicó que el Gobierno está actuando conforme a estas señales de alerta y mantiene un seguimiento cercano de los incidentes, con el fin de adoptar las decisiones más apropiadas, basadas en la información disponible y en los nuevos datos que puedan surgir.

De esta manera, Panamá ha quedado involucrado en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, ya no desde el ámbito diplomático, sino por el tema del abanderamiento de naves.

Tanto el canciller Martínez-Acha como el presidente de la República, José Raúl Mulino, han sido enfáticos en exigir un cambio de gobierno en Venezuela y en permitir la toma de posesión de Edmundo González como nuevo presidente del país suramericano, al ser considerado el legítimo ganador de las elecciones del año pasado.

Sigue la presión

Estados Unidos también ha insistido en que Nicolás Maduro debe abandonar la presidencia. Este lunes, el presidente Donald Trump volvió a referirse al tema al informar que la destrucción de supuestas narcolanchas en el Caribe ha permitido reducir hasta en un 92% el traslado de drogas hacia territorio estadounidense.

El siguiente paso, insistió, es atacar a los narcotraficantes por tierra, donde —según Trump— será más fácil enfrentarlos.

Trump explicó que esta ofensiva terrestre no se limitará a Venezuela. “En cualquier lugar de donde vengan las drogas”, se enfrentará a los narcotraficantes, insistió.

Al ser consultado sobre qué hará Estados Unidos con el petróleo decomisado a los tanqueros que zarparon desde Venezuela, Trump respondió: “Nos quedaremos con él”.

“Quizás se venda, quizás se coloque en la reserva estratégica nacional”, explicó.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reiteró en una entrevista con Fox News que “Maduro debe irse”.

La funcionaria explicó que la operación está siendo liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Defensa, y forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Seguridad Nacional, que —según dijo— opera de manera permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“La actividad ilegal en la que Maduro está participando no puede continuar. Él debe irse”, expresó.

Este lunes también se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia comenzó a evacuar a los familiares de sus diplomáticos en Venezuela, incluidos mujeres y niños, según un funcionario de inteligencia europeo citado por The Associated Press (AP).

De acuerdo con AP, las evacuaciones se iniciaron el pasado viernes 19 de diciembre, luego de que las autoridades rusas evaluaran la situación en Venezuela en términos “muy sombríos”.

La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información. Hasta el momento, ni el Kremlin ni la Casa Blanca han emitido comentarios oficiales al respecto, indicó la agencia.

La medida se produce en un contexto de crecientes tensiones en el Caribe, tras el anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump sobre un bloqueo a buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela.

En este escenario, el canciller venezolano Yván Gil informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien —según dijo— reiteró el respaldo de Moscú al gobierno venezolano.