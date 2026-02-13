Avenida Balboa y viaducto 3 de Noviembre tendrán cierres desde este 13 de febrero por Volumen Caribe

La Policía Nacional informó sobre la implementación de un operativo especial de cierre de vías con motivo del Festival Carnavalístico Volumen Caribe, que se celebrará del 13 al 17 de febrero de 2026.

La medida impactará principalmente a los sectores de Bella Vista y San Francisco, por lo que se recomienda a conductores y residentes tomar precauciones y planificar rutas alternas.

El recorrido de la actividad abarcará desde el Viaducto de la avenida 3 de Noviembre hasta la avenida Ecuador, donde se desarrollarán los principales eventos del festival.

Para el viernes 13 de febrero, las autoridades detallaron los siguientes cierres:

Desde las 9:00 a.m.: se cerrarán tres carriles derechos de la Avenida Balboa, en el tramo comprendido entre la Avenida Ecuador y la Avenida 3 de Noviembre.

A partir de las 12:00 m.d.: se procederá con el cierre total del Viaducto 3 de Noviembre.

Desde el mediodía: también se restringirá el tránsito en los carriles de la Avenida Balboa entre la Avenida Ecuador y la Avenida 3 de Noviembre.

Adicionalmente: quedará cerrada la vía desde la rotonda del Mercado de Mariscos hasta el Parador Fotográfico.

El operativo contempla que la circulación regular se restablezca el miércoles 18 de febrero a las 12:00 m.d., una vez concluyan las actividades.

Las autoridades indicaron que los controles de acceso se coordinarán con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional para garantizar la movilidad de residentes, comerciantes y visitantes, además de reforzar la seguridad vial durante el evento.

Para consultas, se habilitó la línea 506-9663 de la Sala de Guardia de la Policía Municipal, disponible las 24 horas.