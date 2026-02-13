Avenida Balboa y viaducto 3 de Noviembre tendrán cierres desde este 13 de febrero por Volumen Caribe

La <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó sobre la implementación de un operativo especial de cierre de vías con motivo del<b> Festival Carnavalístico Volumen Caribe</b>, que se celebrará del <b>13 al 17 de febrero de 2026</b>. La medida impactará principalmente a los sectores de <b>Bella Vista </b>y<b> San Francisco</b>, por lo que se recomienda a conductores y residentes tomar precauciones y planificar rutas alternas.El recorrido de la actividad abarcará desde el <b>Viaducto de la avenida 3 de Noviembre </b>hasta la<b> avenida Ecuador</b>, donde se desarrollarán los principales eventos del festival.<b>Para el viernes 13 de febrero, </b>las autoridades detallaron los siguientes cierres<b>:</b><b>Desde las 9:00 a.m.: </b>se cerrarán tres carriles derechos de la Avenida Balboa, en el tramo comprendido entre la Avenida Ecuador y la Avenida 3 de Noviembre.<b>A partir de las 12:00 m.d.: </b>se procederá con el cierre total del Viaducto 3 de Noviembre.<b>Desde el mediodía: </b>también se restringirá el tránsito en los carriles de la Avenida Balboa entre la Avenida Ecuador y la Avenida 3 de Noviembre.<b>Adicionalmente:</b> quedará cerrada la vía desde la rotonda del Mercado de Mariscos hasta el Parador Fotográfico.El operativo contempla que la circulación regular se restablezca el <b>miércoles 18 de febrero a las 12:00 m.d.</b>, una vez concluyan las actividades.Las autoridades indicaron que los controles de acceso se coordinarán con la<b><a href="/tag/-/meta/dnot-direccion-nacional-de-operaciones-del-transito"> Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional</a></b> para garantizar la movilidad de residentes, comerciantes y visitantes, además de reforzar la seguridad vial durante el evento.Para consultas, se habilitó la línea <b>506-9663</b> de la Sala de Guardia de la Policía Municipal, disponible las 24 horas.