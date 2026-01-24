Alcaldía de Panamá fija horarios y restricciones para el Carnaval Volumen Caribe 2026

La Alcaldía de Panamá emitió un decreto que establece los horarios, regulaciones y restricciones para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, que se realizará del 13 al 17 de febrero en la cinta costera y la avenida Balboa.

De acuerdo con el documento, el área oficial del evento comprenderá la cinta costera I y la avenida Balboa.

La tarima principal, los toldos y las actividades comerciales operarán el viernes 13 de febrero en horario de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

En tanto, del sábado 14 al martes 17 de febrero, las actividades se desarrollarán en jornadas diurnas de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y nocturnas de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, esta estará permitida hasta las 3:00 a.m., una hora antes del cierre de la tarima principal. Asimismo, toda actividad comercial temporal deberá contar con los permisos municipales correspondientes y cumplir con la normativa vigente.

El decreto establece que el área infantil y los juegos mecánicos estarán habilitados todos los días desde las 5:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.