Alcaldía de Panamá fija horarios y restricciones para el Carnaval Volumen Caribe 2026

De acuerdo con el documento, el área oficial del evento comprenderá la cinta costera I y la avenida Balboa.
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/01/2026 11:52
Las autoridades advirtieron que las infracciones a estas disposiciones podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre $50.00 y $1,500.00.

La Alcaldía de Panamá emitió un decreto que establece los horarios, regulaciones y restricciones para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, que se realizará del 13 al 17 de febrero en la cinta costera y la avenida Balboa.

De acuerdo con el documento, el área oficial del evento comprenderá la cinta costera I y la avenida Balboa.

La tarima principal, los toldos y las actividades comerciales operarán el viernes 13 de febrero en horario de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

En tanto, del sábado 14 al martes 17 de febrero, las actividades se desarrollarán en jornadas diurnas de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y nocturnas de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, esta estará permitida hasta las 3:00 a.m., una hora antes del cierre de la tarima principal. Asimismo, toda actividad comercial temporal deberá contar con los permisos municipales correspondientes y cumplir con la normativa vigente.

El decreto establece que el área infantil y los juegos mecánicos estarán habilitados todos los días desde las 5:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.

Alcaldía establece 20 prohibiciones y multas de hasta B/.1,500 para el Carnaval Volumen Caribe 2026

El documento incluye un listado de 20 prohibiciones, entre las que se encuentran el ingreso de hieleras, envases de vidrio y armas blancas; la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad; la manipulación de pirotecnia sin autorización; el uso de disfraces que imiten a estamentos de seguridad y cualquier acto que altere el orden público.

Las autoridades advirtieron que las infracciones a estas disposiciones podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre $50.00 y $1,500.00, o con la imposición de trabajo comunitario.

La Alcaldía de Panamá informó que la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Municipal serán los encargados de velar por el cumplimiento del decreto, con el objetivo de garantizar un carnaval seguro y ordenado para todos los asistentes.

