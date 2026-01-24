Alcaldía de Panamá fija horarios y restricciones para el Carnaval Volumen Caribe 2026

El documento incluye un listado de 20 prohibiciones, entre las que se encuentran el ingreso de hieleras, envases de vidrio y armas blancas; la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad; la manipulación de pirotecnia sin autorización; el uso de disfraces que imiten a estamentos de seguridad y cualquier acto que altere el orden público.Las autoridades advirtieron que las infracciones a estas disposiciones podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre $50.00 y $1,500.00, o con la imposición de trabajo comunitario.La Alcaldía de Panamá informó que la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Municipal serán los encargados de velar por el cumplimiento del decreto, con el objetivo de garantizar un carnaval seguro y ordenado para todos los asistentes.