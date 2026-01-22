Apostillas y legalizaciones: Cancillería atenderá sábados 24 y 31 de enero

El <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b> informó a la ciudadanía que, con el objetivo de <b>mitigar las afectaciones al servicio de apostilla y legalizaciones</b> y atender el alto volumen de documentos actualmente en trámite, el <b>Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones</b> estará laborando de manera extraordinaria los <b>sábados 24 y 31 de enero de 2026</b>.La atención se brindará en horario de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>, como parte de una medida orientada a facilitar a los usuarios la gestión oportuna de sus documentos.Según detalló la entidad, esta acción se adopta para <b>garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público</b>, frente al incremento en la demanda de trámites.