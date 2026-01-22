Apostillas y legalizaciones: Cancillería atenderá sábados 24 y 31 de enero

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la ciudadanía que, con el objetivo de mitigar las afectaciones al servicio de apostilla y legalizaciones y atender el alto volumen de documentos actualmente en trámite, el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones estará laborando de manera extraordinaria los sábados 24 y 31 de enero de 2026.

La atención se brindará en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., como parte de una medida orientada a facilitar a los usuarios la gestión oportuna de sus documentos.

Según detalló la entidad, esta acción se adopta para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público, frente al incremento en la demanda de trámites.