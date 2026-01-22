Alcaldía de Panamá habilita 100 permisos para vendedores del Carnaval Vol. Caribe

La Alcaldía de Panamá, a través de la Subdirección de Microempresarios de la Dirección de Servicios a la Comunidad, anunció la apertura de la convocatoria para que microempresarios participen en el Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026, que se desarrollará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera. La convocatoria inicia este jueves 22 de enero y contempla la asignación de 100 permisos provisionales, distribuidos en 50 permisos para cantina transitoria con venta de comida inflamable, 15 para mercancía seca y 35 para paleteros, raspaderos y otros rubros similares.

Detalles del costo de los permisos y requisitos

Los costos varían según el tipo de permiso. Para cantina transitoria con comida inflamable, el monto total es de B/. 376.66, que incluye el permiso municipal y los pagos correspondientes al Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Salud (MINSA). En el caso de mercancía seca, el costo es de B/. 50.00, mientras que para paleteros, raspaderos y rubros afines asciende a B/. 60.00. Para paleteros con productos inflamables, el total es de B/. 110.00. La Alcaldía aclaró que estos costos no incluyen el servicio de energía eléctrica, el cual deberá ser contratado de manera independiente con el proveedor autorizado del evento. Entre los requisitos, los interesados deberán estar paz y salvo con la Alcaldía de Panamá, presentar cédula vigente y, para la venta de alimentos, contar con carnés de salud blanco y verde vigentes. El trámite deberá ser realizado únicamente por el titular de la solicitud, sin intermediarios.

La Alcaldía define fechas de inscripción y pago para microempresarios del Carnaval