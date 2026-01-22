Alcaldía de Panamá habilita 100 permisos para vendedores del Carnaval Vol. Caribe

Los costos varían según el tipo de permiso. Para cantina transitoria con comida inflamable, el monto total es de <b>B/. 376.66</b>, que incluye el permiso municipal y los pagos correspondientes al Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Salud (MINSA). En el caso de mercancía seca, el costo es de <b>B/. 50.00</b>, mientras que para paleteros, raspaderos y rubros afines asciende a <b>B/. 60.00</b>. Para paleteros con productos inflamables, el total es de <b>B/. 110.00</b>.La Alcaldía aclaró que estos costos <b>no incluyen el servicio de energía eléctrica</b>, el cual deberá ser contratado de manera independiente con el proveedor autorizado del evento.Entre los requisitos, los interesados deberán estar <b>paz y salvo con la Alcaldía de Panamá</b>, presentar <b>cédula vigente</b> y, para la venta de alimentos, contar con <b>carnés de salud blanco y verde</b> vigentes. El trámite deberá ser realizado únicamente por el titular de la solicitud, sin intermediarios.