Panamá vs México hoy: hora y dónde ver el partido amistoso en vivo

La Selección de Panamá enfrenta este jueves a la Selección de México en un partido amistoso internacional que servirá como parte de la preparación de ambos de cara a sus próximos compromisos oficiales.

El encuentro se disputará hoy, jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario principal del fútbol panameño, donde el conjunto canalero volverá a presentarse ante su afición frente a uno de los rivales históricos de la región.

El horario de inicio está fijado para las 8:00 p.m. (hora de Panamá), mientras que en territorio mexicano el pitazo inicial será a las 7:00 p.m.

El compromiso podrá verse en vivo por RPCTV y TVMAX.

Este amistoso permitirá a ambos cuerpos técnicos evaluar variantes tácticas y observar nuevos jugadores, en un contexto marcado por el proceso de renovación y la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para Panamá, además, representa una oportunidad de medirse en casa ante una de las selecciones más competitivas de la Concacaf.