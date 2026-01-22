Panamá vs México hoy: hora y dónde ver el partido amistoso en vivo

La <b>Selección de Panamá</b> enfrenta este jueves a la <b>Selección de México</b> en un partido amistoso internacional que servirá como parte de la preparación de ambos de cara a sus próximos compromisos oficiales.El encuentro se disputará <b>hoy, jueves 22 de enero</b>, en el <b>Estadio Rommel Fernández Gutiérrez</b>, escenario principal del fútbol panameño, donde el conjunto canalero volverá a presentarse ante su afición frente a uno de los rivales históricos de la región.El <b>horario de inicio está fijado para las 8:00 p.m. (hora de Panamá)</b>, mientras que en territorio mexicano el pitazo inicial será a las <b>7:00 p.m.</b>El compromiso podrá verse <b>en vivo por RPCTV y TVMAX.</b>Este amistoso permitirá a ambos cuerpos técnicos evaluar variantes tácticas y observar nuevos jugadores, en un contexto marcado por el proceso de renovación y la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para Panamá, además, representa una oportunidad de medirse en casa ante una de las selecciones más competitivas de la Concacaf.