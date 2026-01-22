  1. Inicio
Panamá vs México hoy: hora y dónde ver el partido amistoso en vivo

El horario de inicio está fijado para las 8:00 p.m. (hora de Panamá).
Por
Laura Chang
  • 22/01/2026 10:09
Conozca a qué hora y cómo ver el partido amistoso clave de Panamá vs México.

La Selección de Panamá enfrenta este jueves a la Selección de México en un partido amistoso internacional que servirá como parte de la preparación de ambos de cara a sus próximos compromisos oficiales.

El encuentro se disputará hoy, jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario principal del fútbol panameño, donde el conjunto canalero volverá a presentarse ante su afición frente a uno de los rivales históricos de la región.

El horario de inicio está fijado para las 8:00 p.m. (hora de Panamá), mientras que en territorio mexicano el pitazo inicial será a las 7:00 p.m.

El compromiso podrá verse en vivo por RPCTV y TVMAX.

Este amistoso permitirá a ambos cuerpos técnicos evaluar variantes tácticas y observar nuevos jugadores, en un contexto marcado por el proceso de renovación y la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para Panamá, además, representa una oportunidad de medirse en casa ante una de las selecciones más competitivas de la Concacaf.

