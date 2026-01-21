Selección de Panamá se ejercitó por última vez antes de medirse a México

Previo al entrenamiento, el asistente técnico, Javier Sánchez Jara, habló ante los medios sobre lo que espera ver de los suyos contra los mexicanos.

El entrenador danés-español estuvo nuevamente ausente para este entrenamiento debido a su indisposición por un virus estomacal, pero se espera que esté en el banquillo para este jueves 22 de enero contra México.

La selección de Panamá cerró su ciclo de entrenamientos de cara al duelo amistoso contra México. Los dirigidos por Thomas Christiansen se entrenaron al completo para este crucial encuentro para ganarse un puesto en la lista final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El español dio detalles de lo que se vio en la cancha contra Bolivia y sobre el desempeño de uno de los jugadores del momento, Kadir Barría.

Desempeño contra Bolivia

“El grupo estuvo bien, para los pocos días que tenemos. Hay mucha gente joven. Creo que perdimos un poco el control, pero el grupo estuvo bien general”.

Kadir Barría

“Estuvo bien, tuvo buenas oportunidades. Seguiremos controlándolo de cara al futuro”.

Lista para el Mundial

“Si están acá es porque creo que son los mejores en estos momentos. No hay nada más importante como jugador que representar a tu país en un Mundial. Faltan meses todavía para la lista deben seguir trabajando y lo evaluaremos en su momento”.

Partido contra Bolivia

“Contra Bolivia creímos que podíamos controlar más el partido, pero fue el primer juego de ellos como grupo. Espero que podamos generar otras cosas y tener más balón”.

Crecimiento de México

“Evidentemente han tenido un cambio generacional. Hay demasiadas opciones en México, tienen mucha gente joven. Viene el Mundial, se han preparado bastante bien pero veremos que sucederá”.

Trabajo con el grupo

“Intentamos que los jugadores estén cómodos. Sufrimos algunos balones laterales, pero tenemos centrales grandes. Tuvimos ansiedad por ser el primer partido, pero ya hablamos con ellos y espero que no tengan esa ansiedad para este segundo partido”.

Lesión de Edward Cedeño

“La opción de Albacete lo considero un buen destino, es una lástima lo que le pasó. Espero que la lesión no sea tan grave”.

Opciones ante México

“Desde que estoy acá siempre intentamos ganar todos los partidos. Estos son los mejores jugadores que creemos que pueden estar con nosotros”.

Figura de Javier Aguirre

“Tiene las mejores herramientas para los jugadores. Un entrenador de ese perfil es bueno para México y puede aspirar a grandes cosas”.

Panameños en Liga MX

“Veo mucho la Liga MX, tenemos varios futbolistas panameños ahí. Tienen muchos jugadores jóvenes como Gilberto Mora entre otros que tienen mucha calidad”.

El partido entre Panamá y México se llevará a cabo este jueves 22 de enero a las 8:00 p.m. (hora local).