Selección de Panamá se ejercitó por última vez antes de medirse a México

La selección de Panamá cerró su ciclo de entrenamientos de cara al duelo amistoso contra México. Los dirigidos por Thomas Christiansen se entrenaron al completo para este crucial encuentro para ganarse un puesto en la lista final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.El entrenador danés-español estuvo nuevamente ausente para este entrenamiento debido a su indisposición por un virus estomacal, pero se espera que esté en el banquillo para este jueves 22 de enero contra México.Previo al entrenamiento, el asistente técnico, Javier Sánchez Jara, habló ante los medios sobre lo que espera ver de los suyos contra los mexicanos.