¿Quién es Kadir Barría, el joven panameño que marcó en su debut ante Bolivia?

Kadir Barría es uno de los nombres que empieza a ganar peso propio en el fútbol panameño. Con apenas 18 años, el delantero vivió un estreno soñado con la Selección Mayor de Panamá al marcar gol en su primer partido internacional frente a Bolivia, dejando una señal clara de que su proyección va mucho más allá de una aparición circunstancial.

Barría nació en Ciudad de Panamá y se formó en el fútbol local antes de dar el salto al exterior. Su talento, potencia física y olfato goleador lo llevaron a Brasil, donde actualmente pertenece al Botafogo, uno de los clubes más tradicionales del continente. Desde su llegada, el atacante ha sido trabajado con un proceso gradual, destacando en categorías formativas y ganándose minutos gracias a su capacidad para atacar los espacios y finalizar jugadas con personalidad.

El momento que lo puso en el radar del gran público llegó en el amistoso internacional ante Bolivia. En su debut con la Selección de Panamá, Barría necesitó apenas unos minutos para marcar, convirtiéndose en el protagonista del arranque del partido. El gol no solo reflejó su instinto como delantero, sino también la confianza que mostró pese a su juventud y a la presión que implica vestir la camiseta nacional por primera vez.

Más allá del impacto inmediato del tanto, su actuación fue leída como una señal alentadora para el futuro del ataque panameño. El cuerpo técnico valoró su movilidad, su lectura del juego y la naturalidad con la que se integró a un grupo con mayor experiencia, elementos que refuerzan la idea de que Panamá cuenta con una nueva generación lista para asumir protagonismo.

Fuera de la cancha, Kadir Barría también ha dado muestras de disciplina. Recientemente culminó sus estudios secundarios en el Instituto Profesional y Técnico Juan Díaz, un detalle que ha sido resaltado como parte de su formación integral, combinando educación y carrera deportiva en un contexto de alta exigencia.

Con su presente en el fútbol brasileño y un debut goleador con la selección absoluta, Kadir Barría se perfila como uno de los talentos a seguir del balompié panameño. Su historia recién comienza, pero su primer gol internacional ya lo colocó en el centro de la conversación, como una apuesta real de futuro para Panamá.