Panamá empata con Bolivia y acelera su preparación a 150 días del Mundial

Panamá abrió el marcador temprano con un gol de Kadir Barría al minuto 5.
Panamá abrió el marcador temprano con un gol de Kadir Barría al minuto 5.
Laura Chang
  18/01/2026 18:11
La Selección de Panamá empató 1-1 frente a Bolivia en un partido amistoso que dejó señales positivas en su preparación, cuando restan 150 días para el inicio de la Copa del Mundo y el equipo entra en una fase clave de ajustes y evaluación.

Panamá abrió el marcador temprano con un gol de Kadir Barría al minuto 5, mostrando intensidad y buen ritmo desde el inicio. Bolivia reaccionó más adelante y logró igualar el encuentro, manteniendo la paridad hasta el pitazo final.

Más allá del resultado, el empate impulsa el nivel competitivo del combinado panameño y permite medir variantes en el plantel. Actuaciones como la de Barría fortalecen su proyección y lo colocan en el radar del cuerpo técnico que encabezará el proceso de la selección, cuando restan 150 días para el inicio de la Copa del Mundo, un periodo clave para afinar detalles y consolidar el equipo.

