Panamá exportó $65.8 millones en enero de 2026; camarones encabezan ventas

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) reportó que las exportaciones registradas de bienes de Panamá alcanzaron 65.8 millones de dólares en enero de 2026, lo que representa una disminución de 11.1 millones de dólares (-14.4%) en comparación con el mismo mes de 2025, cuando sumaron 76.9 millones de dólares.A pesar de la reducción interanual, el resultado se mantiene entre los tres valores más altos registrados para un mes de enero en el período 2010-2026, según el informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Mici.<b>Camarones lideran las exportaciones</b>Durante el primer mes del año, los camarones y langostinos congelados encabezaron la lista de productos exportados y representaron 17.4% del total, desplazando al banano que había liderado en 2025 tras verse afectado entonces por una huelga laboral.<i>Entre los principales productos exportados también destacan:</i><b>Desperdicios de hierro o acero: 4.2 millones de dólares (6.4%)</b><b>Aceite de palma en bruto: 4.0 millones de dólares (6.1%)</b><b>Teca en bruto: 3.9 millones de dólares (5.9%)</b><b>Medicamentos: 2.6 millones de dólares (4.0%)</b><b>Bananas: 2.6 millones de dólares (3.9%)</b><b>Desperdicios de aluminio: 1.7 millones de dólares (2.6%)</b><b>Desperdicios de oro: 1.7 millones de dólares (2.6%)</b><b>Atunes de aleta amarilla: 1.6 millones de dólares (2.5%)</b>Estas diez subpartidas arancelarias concentraron 54% de las exportaciones registradas del país. Si se analizan los datos por capítulos del Sistema Armonizado, los rubros con mayor peso fueron:<b>Pescados y crustáceos (27.0%)</b><b>Fundición, hierro y acero (9.3%)</b><b>Grasas y aceites (8.8%)</b><b>Frutas (6.9%)</b><b>Madera y manufacturas de madera (6.8%)</b><b>Productos farmacéuticos (4.4%)</b><b>Bebidas (4.1%)</b>El total de exportaciones refleja un crecimiento de 47.9% en este último componente, aunque el resultado global se mantiene ligeramente por debajo del mismo período de 2025, cuando las exportaciones totales sumaron 98.8 millones de dólares .Los datos utilizados en el informe provienen del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá y forman parte del monitoreo del desempeño del comercio exterior del país.También figuran entre los diez principales mercados Tailandia, España, Guatemala y Colombia. En conjunto, estos destinos concentraron 70.8% de las exportaciones registradas.