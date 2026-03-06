Panamá exportó $65.8 millones en enero de 2026; camarones encabezan ventas

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) reportó que las exportaciones registradas de bienes de Panamá alcanzaron 65.8 millones de dólares en enero de 2026, lo que representa una disminución de 11.1 millones de dólares (-14.4%) en comparación con el mismo mes de 2025, cuando sumaron 76.9 millones de dólares.

A pesar de la reducción interanual, el resultado se mantiene entre los tres valores más altos registrados para un mes de enero en el período 2010-2026, según el informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Mici.

Camarones lideran las exportaciones

Durante el primer mes del año, los camarones y langostinos congelados encabezaron la lista de productos exportados y representaron 17.4% del total, desplazando al banano que había liderado en 2025 tras verse afectado entonces por una huelga laboral.

Entre los principales productos exportados también destacan:

Desperdicios de hierro o acero: 4.2 millones de dólares (6.4%)

Aceite de palma en bruto: 4.0 millones de dólares (6.1%)

Teca en bruto: 3.9 millones de dólares (5.9%)

Medicamentos: 2.6 millones de dólares (4.0%)

Bananas: 2.6 millones de dólares (3.9%)

Desperdicios de aluminio: 1.7 millones de dólares (2.6%)

Desperdicios de oro: 1.7 millones de dólares (2.6%)

Atunes de aleta amarilla: 1.6 millones de dólares (2.5%)

Estas diez subpartidas arancelarias concentraron 54% de las exportaciones registradas del país. Si se analizan los datos por capítulos del Sistema Armonizado, los rubros con mayor peso fueron:

Pescados y crustáceos (27.0%)

Fundición, hierro y acero (9.3%)

Grasas y aceites (8.8%)

Frutas (6.9%)

Madera y manufacturas de madera (6.8%)

Productos farmacéuticos (4.4%)

Bebidas (4.1%)

El total de exportaciones refleja un crecimiento de 47.9% en este último componente, aunque el resultado global se mantiene ligeramente por debajo del mismo período de 2025, cuando las exportaciones totales sumaron 98.8 millones de dólares .

Los datos utilizados en el informe provienen del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá y forman parte del monitoreo del desempeño del comercio exterior del país.

También figuran entre los diez principales mercados Tailandia, España, Guatemala y Colombia. En conjunto, estos destinos concentraron 70.8% de las exportaciones registradas.