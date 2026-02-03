Exportaciones de Panamá suman $980.1 millones en 2025 y crecen 1.6 % interanual

Las exportaciones registradas de bienes sin cobre de Panamá alcanzaron $980.1 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 1.6 % respecto a 2024 y el mayor valor anual observado en los últimos 16 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), publicadas por la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias.

El resultado refleja una expansión moderada del sector exportador en un contexto de recomposición de la oferta, con cambios en el liderazgo de los principales productos y una mayor diversificación de la canasta exportadora. A nivel de subpartidas arancelarias, los camarones congelados lideraron las exportaciones con 13.3 % del total, seguidos por el aceite de palma en bruto (7.7 %).

El banano, históricamente el principal rubro de exportación, redujo su participación a 7.5 %, influido por la huelga y la salida temporal de operaciones de la empresa Chiquita durante el año anterior. En conjunto, las diez principales subpartidas —que incluyen desperdicios y desechos de acero, harina de pescado, medicamentos, café sin tostar ni descafeinar, teca en bruto, azúcar de caña y atunes de aleta amarilla— concentraron el 53.1 % de las exportaciones registradas.

Por capítulos del Sistema Armonizado, destacaron pescados y crustáceos (22.2 %), frutas (11.3 %) y grasas y aceites (10.7 %), seguidos por fundición, hierro y acero (6.5 %), productos farmacéuticos (4.3 %) y alimentos preparados para animales (4.3 %), confirmando el peso de los sectores agropecuario, agroindustrial e industrial en el desempeño exportador.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado con 15.0 %, seguido de Taiwán (12.8 %). La Zona Libre de Colón ocupó el tercer lugar con 7.7 %, superando a Países Bajos (7.4 %), afectado por la menor salida de banano. Junto con México, China, India, Costa Rica, Cuba y Tailandia, estos mercados concentraron el 69.7 % del total exportado.

Al incorporar las exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales, el valor total exportado alcanzó $1,292.6 millones en 2025. No obstante, la contracción de 5.3 % en estos regímenes derivó en una leve reducción de 0.1 % del valor total exportado frente a 2024, pese al crecimiento de las exportaciones registradas.