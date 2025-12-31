Exportaciones panameñas superan los 905 millones de dólares y marcan su mejor desempeño en 15 años

Las <b>exportaciones registradas de bienes en Panamá</b> mantuvieron un desempeño positivo durante 2025. Entre <b>enero y noviembre</b>, el país alcanzó <b>905.4 millones de dólares</b>, lo que representa un <b>crecimiento de 2.9%</b> en comparación con el mismo período de 2024, según cifras oficiales.Este resultado marca el <b>nivel más alto de exportaciones para los primeros once meses del año entre 2010 y 2025</b>, consolidando a 2025 como un año favorable para el comercio exterior panameño.Los <b>camarones congelados</b> encabezan la lista de productos exportados con <b>13.0% del total</b>, seguidos por el <b>banano (7.9%)</b> y el <b>aceite de palma en bruto (7.2%)</b>. Las diez principales subpartidas arancelarias concentran <b>53.4% de las exportaciones</b> del país.<b>Estados Unidos</b> se mantiene como el principal mercado de destino con <b>15.0%</b>, seguido por <b>Taiwán (12.6%)</b>, la <b>Zona Libre de Colón (7.9%)</b> y <b>Países Bajos (7.7%)</b>. En conjunto, los principales destinos concentran <b>69.5% del total exportado</b>.Al incluir las exportaciones de <b>regímenes especiales</b>, el total exportado por Panamá entre enero y noviembre de 2025 ascendió a <b>1,193.4 millones de dólares</b>, un incremento interanual de <b>0.9%</b>.El ministro de Comercio e Industrias, <b>Julio Moltó</b>, destacó que estas cifras reflejan el esfuerzo del sector productivo y el compromiso del Gobierno en fortalecer la competitividad y el acceso a mercados internacionales.