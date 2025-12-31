Exportaciones panameñas superan los 905 millones de dólares y marcan su mejor desempeño en 15 años

Las exportaciones registradas de bienes en Panamá mantuvieron un desempeño positivo durante 2025. Entre enero y noviembre, el país alcanzó 905.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.9% en comparación con el mismo período de 2024, según cifras oficiales.

Este resultado marca el nivel más alto de exportaciones para los primeros once meses del año entre 2010 y 2025, consolidando a 2025 como un año favorable para el comercio exterior panameño.

Los camarones congelados encabezan la lista de productos exportados con 13.0% del total, seguidos por el banano (7.9%) y el aceite de palma en bruto (7.2%). Las diez principales subpartidas arancelarias concentran 53.4% de las exportaciones del país.

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino con 15.0%, seguido por Taiwán (12.6%), la Zona Libre de Colón (7.9%) y Países Bajos (7.7%). En conjunto, los principales destinos concentran 69.5% del total exportado.

Al incluir las exportaciones de regímenes especiales, el total exportado por Panamá entre enero y noviembre de 2025 ascendió a 1,193.4 millones de dólares, un incremento interanual de 0.9%.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que estas cifras reflejan el esfuerzo del sector productivo y el compromiso del Gobierno en fortalecer la competitividad y el acceso a mercados internacionales.