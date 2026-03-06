Julie Greene rescata la historia de los trabajadores afrocaribeños que construyeron el Canal de Panamá

El Museo del Canal Interoceánico fue el escenario de una exposición de la historiadora estadounidense Julie Greene, quien participó en un encuentro dedicado a visibilizar las experiencias, luchas y aportes de los trabajadores afrocaribeños que participaron en la construcción del Canal de Panamá.

El diálogo —sostenido este pasado 5 de marzo con la también docente del Departamento de Historia de la Universidad de Maryland (Estados Unidos)— tuvo como eje principal proponer una mirada profunda a las historias de miles de trabajadores procedentes de la región del Caribe que llegaron al istmo a principios del siglo XX para participar en la construcción del canal interoceánico, cuyas contribuciones resultaron fundamentales para que el proyecto saliera adelante.

Si bien el papel de los trabajadores caribeños fue esencial para lograr una de las mayores obras de ingeniería civil del mundo, sus relatos permanecieron invisibilizados durante décadas en los relatos históricos tradicionales.

Durante el encuentro —moderado por la directora del Museo del Canal, Ana Elizabeth González— se abordaron aspectos esenciales para comprender la historia social del Canal de Panamá, así como la vida cotidiana de los trabajadores caribeños, las condiciones laborales que enfrentaron mientras colaboraban con el proyecto y las dinámicas de raza, migración y movilidad que marcaron su estancia en el país.

Todo ello lo documenta Greene en los libros ‘The Canal Builders: Making America’s Empire at the Panama Canal (‘Los constructores del Canal: Haciendo el imperio de Estados Unidos en el Canal de Panamá’, en inglés)’ y ‘Box 25: Archival Secrets, Caribbean Workers, and the Panama Canal (Caja 25: Secretos de los archivos, trabajadores del Caribe y el Canal de Panamá, en inglés).

Esta última obra profundiza en documentos y testimonios poco conocidos que revelan las experiencias de quienes trabajaron en el Canal de Panamá desde perspectivas laborales y migratorias, así como en lo referente a las desigualdades sociales.

“Este diálogo reafirma algo esencial: la historia del Canal no puede contarse únicamente desde la ingeniería o la geopolítica, sino también desde las vidas de quienes lo hicieron posible. En el Museo del Canal trabajamos para que esas voces —afrocaribeñas, migrantes y comunitarias— ocupen el lugar central que merecen en la memoria histórica de Panamá”, señaló González, citada en una nota de prensa sobre el evento, que se enmarca en el ciclo de conversatorios ‘Diálogo en el Museo’.