Exportación bananera: Ecuador asegura su paso por puertos panameños

El director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, Emmeris Quintero (izq.) junto al embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo (der.). Cedida | Embajada de Ecuador en Panamá
Mileika Lasso
  • 06/03/2026 17:07
Con el reconocimiento del Certificado de Origen como licencia de tránsito, ambos países agilizan el comercio y refuerzan la vigilancia de plagas

En un movimiento estratégico para el comercio regional, las autoridades de Panamá y Ecuador han formalizado un acuerdo técnico que promete despejar el camino para uno de los productos más importantes del continente: el banano ecuatoriano. Tras una reunión de alto nivel en la Embajada de Ecuador en suelo panameño, se establecieron las reglas del juego para que el tránsito de esta fruta por los puertos nacionales sea más ágil, seguro y, sobre todo, menos burocrático.

El núcleo del acuerdo, suscrito por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la agencia ecuatoriana Agrocalidad, radica en la homologación de criterios sanitarios. A partir de ahora, el Certificado de Origen tendrá el peso legal de una licencia de tránsito, eliminando la duplicidad de documentos que solía retrasar la logística en los muelles panameños.

Vigilancia constante contra plagas

No se trata solo de agilizar papeles; el pacto tiene un fuerte componente de seguridad biológica. Ambas naciones se han comprometido a realizar revisiones técnicas cada 90 días. Este monitoreo periódico busca prevenir el ingreso o propagación de plagas que puedan poner en riesgo el patrimonio vegetal de la región, garantizando que Panamá mantenga sus estándares de excelencia como plataforma logística de transbordo.

La firma contó con la participación de figuras clave como el Emmeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal MIDA; Danny Morales Rubio, director ejecutivo de Agrocalidad, y el embajador de Ecuador en Panamá Pascual del Cioppo, quienes coincidieron en que este instrumento no es solo un trámite administrativo, sino un motor para fortalecer la cooperación bilateral y la competitividad frente a otros mercados internacionales.

