Exportación bananera: Ecuador asegura su paso por puertos panameños

No se trata solo de agilizar papeles; <b>el pacto tiene un fuerte componente de seguridad biológica</b>. Ambas naciones se han comprometido a realizar <b>revisiones técnicas cada 90 días</b>. Este monitoreo periódico busca prevenir el ingreso o propagación de plagas que puedan poner en riesgo el patrimonio vegetal de la región, garantizando que Panamá mantenga sus estándares de excelencia como plataforma logística de transbordo.La firma contó con la participación de figuras clave como el <b>Emmeris Quintero</b>, director nacional de Sanidad Vegetal MIDA; <b>Danny Morales Rubio</b>, director ejecutivo de Agrocalidad, y el embajador de Ecuador en Panamá <b>Pascual del Cioppo</b>, quienes coincidieron en que<b> este instrumento no es solo un trámite administrativo, sino un motor para fortalecer la cooperación bilateral y la competitividad frente a otros mercados internacionales</b>.