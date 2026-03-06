Exportación bananera: Ecuador asegura su paso por puertos panameños

En un movimiento estratégico para el comercio regional, las autoridades de Panamá y Ecuador han formalizado un acuerdo técnico que promete despejar el camino para uno de los productos más importantes del continente: el banano ecuatoriano. Tras una reunión de alto nivel en la Embajada de Ecuador en suelo panameño, se establecieron las reglas del juego para que el tránsito de esta fruta por los puertos nacionales sea más ágil, seguro y, sobre todo, menos burocrático.

El núcleo del acuerdo, suscrito por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la agencia ecuatoriana Agrocalidad, radica en la homologación de criterios sanitarios. A partir de ahora, el Certificado de Origen tendrá el peso legal de una licencia de tránsito, eliminando la duplicidad de documentos que solía retrasar la logística en los muelles panameños.