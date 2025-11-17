Llega a Panamá el primer contenedor de arbolitos

El primer contenedor con arbolitos de Navidad arribó este lunes al puerto de PSA (Panama International Terminal), en el sector pacífico de la entrada del Canal de Panamá, antigua base naval de Rodman. El cargamento marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en el país, una tradición esperada por miles de familias que decoran sus hogares con abetos naturales.

La Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) recibieron el embarque y la última comenzará la inspección, muestreo aleatorios y análisis entomológicos en sitio, para detectar posibles plagas. Estas verificaciones garantizan que los árboles cumplan con los estándares fitosanitarios exigidos antes de su distribución en el mercado local.

En octubre pasado, una misión técnica del MIDA viajó a las plantaciones de Oregón, Estados Unidos, para realizar inspecciones previas al embarque. El equipo tomó muestras de abetos y pinos y certificó siete contenedores en origen, asegurando que cumplieran con los requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del MIDA.

“El propósito de esta verificación en origen es asegurar que los arbolitos lleguen en condiciones óptimas, libres de plagas y listos para su distribución en el país”, destacó en ese momento la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA.

Panamá importa cada año arbolitos naturales desde Estados Unidos y Canadá. Aunque la cifra total para 2025 aún no ha sido confirmada, en temporadas anteriores han ingresado más de 60,000 unidades, con contenedores que transportan entre 500 y 600 árboles cada uno.

El MIDA destacó que la coordinación con productores, exportadores y autoridades portuarias busca agilizar la logística y evitar demoras en los puertos, garantizando la seguridad fitosanitaria y la disponibilidad de arbolitos para los consumidores en esta temporada decembrina.