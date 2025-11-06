Navidad 2025 en Panamá: los primeros arbolitos naturales llegarán el 18 de noviembre

Los primeros siete contenedores de arbolitos de la <b>Navidad 2025</b> procedentes de Oregón, Estados Unidos, llegarán a Panamá a partir del <b>18 de noviembre</b>.La importación marcará el inicio de la temporada navideña en el país, una tradición esperada por miles de familias que cada año decoran sus hogares con abetos naturales.De acuerdo con el <a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</a>, una <b>misión técnica</b> viajó recientemente a las granjas de árboles, comúnmente conocidos como arbolitos de Navidad, para <b>inspeccionar y tomar muestras</b> de los abetos y pinos antes de su embarque, garantizando que cumplan con los <b>requisitos fitosanitarios</b> establecidos por la <b>Dirección Nacional de Sanidad Vegetal</b>.<i>'El propósito de esta verificación en origen es asegurar que los arbolitos lleguen en condiciones óptimas, libres de plagas y listos para su distribución en el país'</i>, destacó la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA.El operativo incluyó la <b>revisión directa en los puntos de preembarque</b> y la <b>certificación de siete contenedores cargados con abetos</b>, una de las especies más tradicionales utilizadas en Panamá para las fiestas decembrinas.Como todos los años, <b>Panamá importa arbolitos naturales</b> procedentes tanto de <b>Estados Unidos como de Canadá</b>, aunque el número total aún no ha sido confirmado. En temporadas anteriores, Panamá ha recibido <b>más de 60 mil arbolitos naturales</b>, cada contenedor con capacidad para transportar entre <b>500 y 600 unidades</b>.Una vez los cargamentos arriben al país, los equipos técnicos del <b>MIDA</b> ejecutarán una <b>verificación complementaria</b>, que incluye <b>muestreos aleatorios de contenedores y análisis entomológicos</b> en caso de detectar organismos sospechosos, entre ellos, <b>insectos</b> para determinar si el lote los mandan a cuarentena o no.El MIDA resaltó que esta <b>coordinación binacional</b> con exportadores y autoridades portuarias busca <b>agilizar los procesos logísticos</b> y <b>evitar demoras en los puertos</b>, manteniendo la seguridad fitosanitaria y la disponibilidad del producto para los consumidores locales.