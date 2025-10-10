Panamá inspecciona en Estados Unidos los arbolitos de la Navidad 2025

Personal técnico de Panamá realizó recientemente una misión oficial en Oregón, Estados Unidos, con el propósito de inspeccionar y tomar muestras de los arbolitos de Navidad que serán exportados al país para la temporada 2025. La verificación se efectuó directamente en el punto de preembarque, como parte de las acciones preventivas que buscan garantizar que el producto llegue en condiciones óptimas y libres de plagas. Los especialistas de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) inspeccionaron siete contenedores cargados con abetos, una de las especies más tradicionales que los panameños utilizan para decorar sus hogares durante las fiestas navideñas. El objetivo principal de esta misión técnica fue certificar que los árboles cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, lo que permite validar su condición antes de ser enviados a Panamá. Con esta verificación en origen, se busca evitar que las inspecciones deban realizarse al llegar a los puertos panameños, reduciendo los tiempos de manejo, los costos logísticos y el riesgo de que ingresen organismos nocivos al país.

Llegada prevista en noviembre

Para este año se espera el ingreso de un número significativo de contenedores de árboles naturales, provenientes no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. Se estima que las primeras embarcaciones arribarán durante las primeras semanas de noviembre de 2025, dando así inicio oficial a la temporada de importación de arbolitos navideños. Aunque el MIDA aún no ha confirmado la cantidad total de contenedores que llegarán al país, cada año el Panamá recibe más de 60 mil arbolitos naturales, cifra que podría mantenerse o incrementarse según la demanda. Cada contenedor puede transportar entre 500 y 600 abetos, dependiendo del tamaño y tipo del árbol.

Proceso de inspección y verificación