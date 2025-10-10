Panamá inspecciona en Estados Unidos los arbolitos de la Navidad 2025

Para este año se espera el ingreso de un número significativo de contenedores de árboles naturales, provenientes no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. Se estima que las primeras embarcaciones arribarán durante las primeras semanas de noviembre de 2025, dando así inicio oficial a la temporada de importación de arbolitos navideños.Aunque el MIDA aún no ha confirmado la cantidad total de contenedores que llegarán al país, cada año el Panamá recibe más de 60 mil arbolitos naturales, cifra que podría mantenerse o incrementarse según la demanda. Cada contenedor puede transportar entre 500 y 600 abetos, dependiendo del tamaño y tipo del árbol.