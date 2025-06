El MIDA encuentra ocho cancerígenos en el río La Villa

El río La Villa tiene 24 ingredientes activos de pesticidas, de los cuales seis producen cáncer y ocho afectan el sistema endocrino. Así lo revela un compendio de resultados de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), publicado en 2023.

“La atrazina, el clorpirifós, la bifentrina y el etoprofós fueron los principales ingredientes activos detectados en la cuenca, sobre todo en su parte media. La atrazina se usa como controlador de malezas y los otros tres como insecticidas. Los cuatro productos gozan de una gran demanda por parte del sector agropecuario nacional”, detalla el documento. Del río La Villa se extrae agua cruda para plantas potabilizadoras que abastecen a miles de panameños y panameñas de las provincias de Herrera y Los Santos. Aunque las concentraciones de plaguicidas encontradas estaban dentro de los valores guías aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas inglés), estos químicos se suman a otros contaminantes, como metales pesados hallados en un estudio de 2021 publicado en el International Journal of Plant & Soil Science, en el que se detectó cobre, cromo y manganeso. Además, la presencia de microorganismos coliformes (producto de las heces de cerdos), entre otros contaminantes, han forzado a las autoridades a decretar un estado de emergencia en la región e instruir a la población a no tomar el agua que sale de la pluma.

“Ocho de esos 24 agroquímicos están prohibidos en otras parte del mundo y cinco están restringidos y, sin embargo, acá se utilizan sin el menor reparo y sin la menor consideración se sigue permitiendo que al país entren estas sustancias”, advirtió Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental. “En el caso de la atrazina, una característica que tiene esa sustancia es que se puede acumular en el suelo y se va al manto freático. Cuando viene la lluvia, ese material vuelve a surgir, vuelve a contaminar y vuelve a afectar a todo. Entonces las personas que utilizan esa agua, que comen peces de eso, camarones, utilizan los recursos que hay en esa zona, se ven expuestos”, acotó.

Sin embargo, el uso de estos agroquímicos está enraizado en las técnicas de producción y cultivo. El porcicultor y agricultor Luis Martínez apuntó a que existe mucho desconocimiento sobre el uso adecuado de estos químicos y que no se conocen alternativas viables. “¿Cómo hacemos para hacer la dosificación correcta? La gran mayoría no lo sabemos. Nos dicen, tantas onzas con bombadas y le metemos. El glifosato es un quemante que se prohibió en Europa, pero que tuvieron que rescatarlo porque no hay ninguna posibilidad de producir si nosotros no quemamos el pasto y la hierba mala que hay ahí para poder producir”, comentó.

Incluso Francisco Smith, el dirigente bananero de Bocas del Toro que lideró el movimiento para lograr una ley que les permitiera beneficios de seguridad social especiales a los bananeros a causa de los efectos adversos que sufren en su salud, aceptó resignado el uso de agroquímicos y pesticidas. “Las leyes eran por temas de salud. Un trabajador aquí empieza a trabajar a los 19, 20 años, y con agroquímicos, plaguicidas, herbicidas, nematicidas, más el clima, a veces el trabajador ya a los 25, 30 años, y con 12 o 13 años de servicio, tiene afectaciones de salud. A los 40 años los trabajadores ya no tienen rendimiento y no llegan a la edad de jubilación de 57, la mujer ni a 52”, declaró durante una entrevista con Radio Panamá. “El tema es que la empresa usa plaguicidas por la plantación. Pero el tema aquí es la atención de salud que no se brinda. Estamos expuestos a estos productos químicos que utiliza la empresa para poder mantener la planta”, aseguró.