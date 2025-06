Se reabre el debate: Panamá usa más de 60 agroquímicos que están prohibidos en otros países

Quintero, explicó que las estrategias de manejo de plaguicidas en Panamá se mantienen activas y se han fortalecido. Detalló que el país cuenta con manuales específicos para las aplicaciones aéreas y terrestres, además de regulaciones que exigen la supervisión de asesores técnicos fitosanitarios, quienes deben emitir recetas para el uso de productos restringidos.

El director subrayó la importancia de los controles y las buenas prácticas agrícolas, indicando que “ya existe una ley que obliga a todos los productores, grandes o pequeños, a registrarse y trabajar con un plan de manejo de finca que incluye el manejo integrado de plagas. El uso de plaguicidas debe ser la última opción”.

El funcionario también destacó la necesidad de mejorar el monitoreo de plaguicidas en las fuentes de agua potable y advirtió que algunos productos pueden permanecer activos en el suelo por años y llegar a los ríos por efecto del lavado constante de las lluvias. Además, enfatizó que las comunidades deben reportar al MIDA cualquier aplicación desordenada de agroquímicos cerca de viviendas o caminos.

Volver a las prácticas agrícolas del pasado

El gran desafío para Panamá es acelerar la transición hacia modelos agrícolas más sostenibles que reduzcan la dependencia de sustancias químicas peligrosas. Esto requiere capacitación a los productores, investigación sobre alternativas ecológicas y el fortalecimiento de las políticas de vigilancia.

Hubo tiempos en que no se utilizaban fertilizantes ni pesticidas químicos en la agricultura; no existían. El ganado no vivía encerrado en establos ni las gallinas en corrales entre sus heces. Las manos eran las mejores herramientas para trabajar los suelos. En aquellos tiempos no emitíamos toneladas de dióxido de carbono. La energía provenía de fuentes naturales. La industria era principalmente artesanal, lo que limitaba la contaminación. La biodiversidad estaba prácticamente intacta.