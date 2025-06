El impactante informe sobre el consumo de agroquímicos en Panamá: ¿Qué tanto afecta a nuestra salud?

Somos lo que comemos. Y cada panameño consume tres kilogramos de agroquímicos al año.

Así lo señala un estudio de 2021 titulado Heavy Metals in Water, Soils and Sediments of La Villa River Basin- Panama (Metales pesados en el agua, suelo y sedimentos en la cuenca del río La Villa) publicado en el International Journal of Plant and Soil Science.