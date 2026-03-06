Protesta de funcionarios de Aduanas por presuntos despidos

Un grupo de funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas realizó este viernes una protesta en las instalaciones de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) para denunciar lo que califican como destituciones ilegales dentro de la institució.

Los manifestantes se concentraron en el lugar para exigir explicaciones a las autoridades y solicitar la revisión de los procesos de despido, señalando que varias de las separaciones del cargo se habrían realizado sin el debido proceso administrativa.

De acuerdo con Enrique Montenegro, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Adunaeros, los funcionarios de la entidad están preocupados por lo que consideran una ola de remociones injustificadas, que estaría afectando a trabajadores con años de servicio dentro de la institución.

Montenegro aseguró que las decisiones tomadas vulneran sus derechos laborales y piden que se restablezca la estabilidad laboral en la entidad.

Los afectados indicaron que continuarán elevando su reclamo por las vías correspondientes y no descartan nuevas acciones de protesta si no reciben una respuesta clara por parte de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades de Aduanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias realizadas por los funcionarios.