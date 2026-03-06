Aranceles de Estados Unidos y protestas presionan importación de alimentos a Panamá

Además de los factores internacionales, las empresas logísticas enfrentan retos locales vinculados a protestas y cierres de vías.Almendas explicó que durante las huelgas y cierres de vías en el 2025, pese que se dieron casos de que algunos contenedores lograban salir de los puertos, los clientes tenían la dificultad de que no podían distribuir la mercancía hacia supermercados y comercios por los bloqueos.<i>'Muchos de nuestros clientes son supermercados y empresas de food service. Durante las huelgas los productos llegaban al país, pero no podían movilizarse para su distribución, lo que generó retrasos y desabastecimiento temporal'</i>, indicó.Este tipo de situaciones impacta directamente a los consumidores, ya que Panamá depende de la importación para gran parte de sus alimentos y productos de consumo.