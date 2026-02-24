APM Terminals avanza en la estabilización del puerto de Balboa y retoma recepción de contenedores

La empresa APM Terminals informó este 24 de febrero que la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, avanza conforme al plan de trabajo establecido, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio con el menor impacto posible.

Como parte del cronograma, este martes se retomó la recepción de contenedores de exportación y vacíos por garita. La terminal detalló que el acceso está habilitado en horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Sin embargo, precisó que por el momento no se están realizando entregas de contenedores de importación.

En cuanto a la mercancía perecedera, la empresa aseguró que la totalidad de los contenedores refrigerados se mantiene conectada a energía eléctrica y bajo monitoreo constante, con el fin de preservar la cadena de frío y evitar afectaciones a los productos.

APM Terminals también destacó que el personal avanza satisfactoriamente en el proceso de capacitación del nuevo sistema operativo implementado en la terminal, lo que permitirá una transición eficiente en la gestión de datos y en el manejo de carga.

Asimismo, señaló que, bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, continúa el inventario y auditoría de los activos, con el propósito de verificar que cada equipo cumpla con los estándares necesarios para una operación estable.

Sobre la empresa, APM Terminals recordó que es un operador global de terminales de contenedores con presencia en 60 ubicaciones estratégicas en 34 países y una fuerza laboral de aproximadamente 20 mil empleados.