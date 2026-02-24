  1. Inicio
Inicia fase de estabilización en Puerto Balboa

Este será uno de los ejes centrales para asegurar la continuidad del hub logístico. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Jean-Paul Francis Botello
  • 24/02/2026 08:35
Uno de los primeros pasos será la instalación de un sistema operativo y el entrenamiento de la fuerza laboral dentro del nuevo sistema

En un comunicado, el grupo APM Terminals, comunicó el inicio de la estabilización de las operaciones en el Puerto Balboa. Este será, según el comunicado, uno de los ejes centrales para asegurar la continuidad del hub logístico, esto mientras se instala un nuevo sistema operativo.

“En esta primera fase, nuestra responsabilidad es garantizar que Panamá mantenga la continuidad y confiabilidad de su hub logístico. Así como proteger la carga y la seguridad de las personas. Es un proceso que en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retornar su actividad de manera progresiva”, señaló la directora general, Marliz Bermúdez.

Entre los puntos claves de esta estabilización están: la estabilidad social, continuidad operativa, atención a clientes migración de sistemas, diagnóstico de activos y auditoría.

“Somos conscientes del desafío que hemos asumido como empresa en este proceso inédito, pero, estamos plenamente comprometidos con Panamá y trabajaremos de cerca con nuestros clientes, autoridades y colaboradores para asegurar que tengan la información detallada de los avances de esta fase de estabilización”, agregó Bermúdez.

