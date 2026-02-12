CK Hutchison denuncia presiones para forzar su salida de puertos en Panamá y amenaza con acciones legales

CK Hutchison Holdings Limited (CKHH) denunció que enfrenta presiones para forzar su salida de los puertos de Balboa y Cristóbal y advirtió que recurrirá a acciones legales si se intenta transferir la operación sin su consentimiento.En un comunicado fechado el 10 de febrero de 2026, en Hong Kong, la compañía informó que notificó 'a la República de Panamá sobre una disputa conforme a un tratado de protección de inversiones', con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses ante las medidas adoptadas por el Estado panameño que, según sostiene, han afectado a CKHH y a Panama Ports Company (PPC), su subsidiaria indirecta.La controversia surge tras el anuncio del Poder Judicial, el 29 de enero de 2026, sobre la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de declarar 'inconstitucional' la Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, base legal del contrato de concesión que permitió a PPC operar durante casi tres décadas los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).CKHH sostiene que 'una determinación que pretende declarar inconstitucional la Ley No. 5 es ilegal'. Aunque la resolución aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor, la empresa afirma que el Estado panameño ha avanzado hacia la salida forzosa de PPC y la transición del sector portuario sin definir claramente los planes operativos.