El comercio digital pone a prueba la logística en frío

Si bien el país ha avanzado con incentivos fiscales y políticas de movilidad limpia, especialistas coinciden en que aún es necesario ampliar la red de estaciones de carga, desarrollar incentivos específicos para la logística urbana y promover proyectos piloto que permitan evaluar la viabilidad de la electrificación en el transporte refrigerado.La cadena de frío es uno de los componentes más intensivos en consumo energético dentro de la logística. Sustituir sistemas diésel por eléctricos podría reducir emisiones y costos operativos en el largo plazo, pero requiere planificación, financiamiento y una visión integral del sector. 'El reto no es solo tecnológico: es de planeación, financiamiento y visión', advirtió el directivo.