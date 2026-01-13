Kadir Barría: ‘Con base al trabajo conseguí esta oportunidad’

Restan pocos días para que la selección de Panamá se enfrente en duelo amistoso a Bolivia (18 de enero) y México (22 de enero), partidos que servirán para que el equipo se siga preparando de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Previo a esos dos duelos mencionados, el equipo se volvió a ejercitar por segundo día consecutivo en el COS Sports Plaza con algunas novedades. John Gunn y Jorge Gutiérrez se unieron a los entrenamientos de esta semana.

Destacar que Iván Anderson recibió el permiso de su club, el Marathon de Honduras, para recuperarse de lesión con el cuerpo de fisioterapeutas de la selección.

Los jugadores cumplieron con los ejercicios de activación para posteriormente realizar trabajos de definición y automatismos.

Previo a este entrenamiento, Kadir Barría jugador del Botafogo brasileño, habló ante los medios y se mostró contento por esta primera oportunidad de poder estar con la selección mayor y bajo la atenta mirada de Thomas Christiansen.

“Esta es una oportunidad que muchos la quieren, pero con base a mi trabajo lo conseguir. Tengo mucho que agradecer al entrenador (Christiansen) por esta oportunidad”, destacó el joven jugador de 18 años.

Por otra parte, hizo un reencuentro de lo que es estar entrenando con el primer equipo del Botafogo, cosa que no está al alcance de muchos y más a su corta de edad.

“El inicio con Davide Ancelotti fue muy bueno, no me lo esperaba. Hablamos mucho, es una persona muy inteligente, él me dio la oportunidad de debutar y eso siempre se lo voy agradecer. Soy una persona muy grata y mi relación con él fue sana”, dijo Barría.

Sin embargo, con la salida de Ancelotti, Barría tiene ahora un nuevo entrenador y se trata de Martín Anselmi, exentrenador del Cruz Azul, Porto y que ahora es el técnico del panameño en el Botafogo.

“Anselmi es una persona muy inteligente, me gusta las ideas que tiene, nos dice mucho que no nos debemos rendir. En cuanto a la posición, ya sea por izquierda o derecha lo trabajamos mucho, desde pequeño trabajé ambas piernas”, expresó.

El equipo se mantendrá entrenando hasta este jueves 15 de enero en el COS Sports Plaza y posteriormente Christiansen dará la lista oficial de los jugadores que harán el viaje a Bolivia y que jugarán en el estadio Rommel Fernández contra México.