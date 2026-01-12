Daniel Aparicio: ‘Me puse muy feliz cuando recibí la noticia de la convocatoria’

'Mi familia y yo nos pusimos muy felices cuando recibimos la noticia. Creo que esta es una oportunidad que debo aprovechar al máximo, sabemos que clasificamos al Mundial. Siento que deben estar los jugadores que estuvieron en ese proceso, pero todo puede pasar', destacó Aparicio.En esa misma línea, el jugador del Real España destacó la importancia de estos compromisos, así como también quizás la razón de su llamado en este momento. 'Debemos tomar estos partidos con responsabilidad y con mucho orgullo de vestir los colores de la selección. He venido haciendo las cosas bien en mi club, en la Copa Centroamericana como en la liga y creo que el esfuerzo y el trabajo es lo que ha resaltado en mí'.