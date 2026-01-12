Daniel Aparicio: ‘Me puse muy feliz cuando recibí la noticia de la convocatoria’

Primero entrenamiento del año. La selección nacional de Panamá completó su primer entrenamiento de este 2026 con la mente puesta ya para lo que será los duelos amistosos contra Bolivia y México, en un año muy importante ya que se disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen iniciaron esta semana los preparativos para su visita a Bolivia este domingo 18 de enero y el partido en el estadio Rommel Fernández ante su similar de México este jueves 22 de enero. Al no ser Fecha FIFA, el entrenador convocó a un ‘equipo B’, debido a que los clubes no están obligados a prestar sus jugadores en estas fechas.

Figuras como Kadir Barría, la estrella emergente del Botafogo brasileño, Jorge Gutiérrez, Jovani Welch, José Murillo, Ricardo Phillips Jr. y Saed Díaz estuvieron presentes entre los jugadores para el entrenamiento de este lunes 12 de enero que se llevó a cabo en el COS Sports Plaza.

Como de costumbre, un jugador habló ante los medios para comentar de cara a los desafíos que tiene el equipo en el futuro. Daniel Aparicio, del Real España de Honduras, relató su felicidad al momento de recibir la convocatoria para los amistosos contra Bolivia y México.

“Mi familia y yo nos pusimos muy felices cuando recibimos la noticia. Creo que esta es una oportunidad que debo aprovechar al máximo, sabemos que clasificamos al Mundial. Siento que deben estar los jugadores que estuvieron en ese proceso, pero todo puede pasar”, destacó Aparicio. En esa misma línea, el jugador del Real España destacó la importancia de estos compromisos, así como también quizás la razón de su llamado en este momento. “Debemos tomar estos partidos con responsabilidad y con mucho orgullo de vestir los colores de la selección. He venido haciendo las cosas bien en mi club, en la Copa Centroamericana como en la liga y creo que el esfuerzo y el trabajo es lo que ha resaltado en mí”.

El defensor, pero que también puede jugar en otras demarcaciones en la mitad de la cancha, destacó esa importancia de dominar otras posiciones en el fútbol moderno. “Es un factor importante jugar varias posiciones. Todo el esfuerzo será recompensado. Si un jugador que no está disponible en una posición, quizás ahí podría entrar. Es muy importante que el jugador hoy en día juegue en varias posiciones”.