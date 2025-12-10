Panamá empieza su preparación para el Mundial 2026 con amistoso ante Bolivia

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá ya empieza su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hará con un primer amistoso ante Bolivia el próximo domingo 18 de enero en estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, Bolivia.

Los dirigidos por Thomas Christiansen emprenderán este primer duelo no oficial de cara al certamen mundialista que se disputará a mediados del próximo año. Este partido, al no ser en Fecha FIFA se jugará con jugadores del plano local, es decir con futbolistas de la LPF.

A pesar de ello, este partido servirá para que jugadores como Alberto Quintero o Eric Davis, quienes estuvieron en la última convocatoria de Christiansen en las eliminatorias tengan ese fogueo, ya que tienen números importantes de ser tomados en cuenta para el Mundial 2026.

Sumado a ello, otros futbolistas como Aníbal Godoy o Carlos Harvey también podrían ser parte de esta convocatoria, ya que la temporada de la MLS no empieza por esas fechas, pero dependerá del permiso de sus respectivos clubes.

Será la oportunidad de otros jugadores de mostrarse ante el entrenador e intentar ganarse un puesto para futuras convocatorias de cara al certamen mundial.

Recordar que la última vez que Panamá y Bolivia se vieron las caras fue el pasado 27 de agosto de 2023 en duelo amistoso. En aquella ocasión, los panameños se llevaron la victoria 2-1 con un doblete de Kahiser Lenis.

Este es hasta el momento el único duelo confirmado por parte de Panamá para los siguientes meses, sin embargo se habla de la posibilidad de que el combinado nacional juegue un duelo contra México en enero y ante dos equipos europeos en el mes de marzo, pero hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de la Fepafut.