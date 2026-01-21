México hace reconocimiento de cancha antes de medirse a Panamá

<b>La selección de México</b>, con un plantel compuesto mayormente por jugadores de la <b>Liga MX</b>, se entrenó en el <b>estadio Rommel Fernández</b> de cara al <b>duelo amistoso ante Panamá</b>.Durante la práctica, <b>los dirigidos por Javier Aguirre</b> realizaron <b>trabajos de prevención, movilidad y ejercicios con balón</b>, en una sesión abierta por algunos minutos a la prensa local e internacional.Antes del entrenamiento, <b>Javier Aguirre destacó el crecimiento y la calidad de la selección de Panamá</b>, subrayando el trabajo realizado en los últimos años bajo la dirección de <b>Thomas Christiansen</b>.En cuanto a las <b>bajas</b>, el técnico confirmó la <b>ausencia de Gilberto Mora</b>, quien continuará su recuperación con <b>Xolos de Tijuana</b>. Aguirre explicó que el cuerpo técnico ya conocía las molestias del juvenil de <b>17 años</b>, por lo que decidieron que no viajara.También resaltó la <b>ausencia de Hirving ‘Chucky’ Lozano</b>, señalando la importancia de que los jugadores tengan minutos en sus clubes:'Me gusta que el jugador esté en forma física. Es difícil si estás en un equipo grande, pero no ves minutos'.El <b>partido amistoso entre Panamá y México</b> se disputará este <b>jueves 22 de enero a las 8:00 p.m. (hora local)</b>.