México hace reconocimiento de cancha antes de medirse a Panamá

La selección de México, con un plantel compuesto mayormente por jugadores de la Liga MX, se entrenó en el estadio Rommel Fernández de cara al duelo amistoso ante Panamá.

Durante la práctica, los dirigidos por Javier Aguirre realizaron trabajos de prevención, movilidad y ejercicios con balón, en una sesión abierta por algunos minutos a la prensa local e internacional.

Antes del entrenamiento, Javier Aguirre destacó el crecimiento y la calidad de la selección de Panamá, subrayando el trabajo realizado en los últimos años bajo la dirección de Thomas Christiansen.

En cuanto a las bajas, el técnico confirmó la ausencia de Gilberto Mora, quien continuará su recuperación con Xolos de Tijuana. Aguirre explicó que el cuerpo técnico ya conocía las molestias del juvenil de 17 años, por lo que decidieron que no viajara.

También resaltó la ausencia de Hirving ‘Chucky’ Lozano, señalando la importancia de que los jugadores tengan minutos en sus clubes:

“Me gusta que el jugador esté en forma física. Es difícil si estás en un equipo grande, pero no ves minutos”.

El partido amistoso entre Panamá y México se disputará este jueves 22 de enero a las 8:00 p.m. (hora local).