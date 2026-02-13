Arquidiócesis aclara estatus del sacerdote David Cosca

La <b><a href="/tag/-/meta/arquidiocesis-de-panama">Arquidiócesis de Panamá</a></b> aclaró este 13 de febrero de 2026 que el presbítero <b>David Cosca Restrepo</b> no se encuentra suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal ni enfrenta impedimento canónico que le prohíba celebrar la <b>Eucaristía</b> u otros actos propios del orden sagrado, conforme a la disciplina vigente de la Iglesia.Cosca fue vinculado en 2018 al proceso penal por el homicidio de <b>Eduardo Calderón</b>, ocurrido el 7 de julio de ese año en la habitación 47 del Hotel El Panamá, en la capital. Por este caso fue condenada <b>Hidadis Saavedra</b> a 20 años de prisión. En 2019, un tribunal sobreseyó al <b>Cosca Restrepo</b> de forma definitiva de los cargos de encubrimiento.En su comunicado oficial, la <b>Arquidiócesis </b>precisó que el sacerdote cumplió 75 años, edad límite que establece el derecho eclesiástico para presentar la renuncia a oficios pastorales ordinarios, según el canon <b>(cf. can. 538 §3 CIC) del Código de Derecho Canónico</b>. Por esta razón, cesó en el ejercicio activo de responsabilidades pastorales y mantiene la condición de <b>presbítero jubilado</b>.La institución religiosa indicó además que Cosca <b>no desempeña oficio eclesiástico alguno ni tiene encomendada responsabilidad pastoral, administrativa o de representación institucional </b>dentro de la Arquidiócesis.Sobre su reciente presencia en una peregrinación en el <b><a href="/tag/-/meta/el-vaticano">Vaticano</a></b>, la entidad explicó que se trató de un acto de carácter estrictamente personal, realizado en el ejercicio de su libertad individual como sacerdote, sin misión canónica ni representación oficial.<i>'La Arquidiócesis de Panamá reafirma su compromiso permanente con la verdad, la transparencia, el respeto al debido proceso, la responsabilidad pastoral y el cuidado del Pueblo de Dios'</i>, señala el comunicado de la Arquidiócesis de Panamá fechado en Panamá el 13 de febrero de 2026.