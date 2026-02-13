  1. Inicio
Arquidiócesis aclara estatus del sacerdote David Cosca

David Cosca, de 75 años, cesó su ejercicio activo de responsabilidades pastorales en la Arquidiócesis de Panamá y mantiene la condición de presbítero jubilado.
David Cosca, de 75 años, cesó su ejercicio activo de responsabilidades pastorales en la Arquidiócesis de Panamá y mantiene la condición de presbítero jubilado. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 13/02/2026 10:48
La Arquidiócesis de Panamá informa que David Cosca no está suspendido y ejerce como presbítero jubilado tras cumplir 75 años

La Arquidiócesis de Panamá aclaró este 13 de febrero de 2026 que el presbítero David Cosca Restrepo no se encuentra suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal ni enfrenta impedimento canónico que le prohíba celebrar la Eucaristía u otros actos propios del orden sagrado, conforme a la disciplina vigente de la Iglesia.

Cosca fue vinculado en 2018 al proceso penal por el homicidio de Eduardo Calderón, ocurrido el 7 de julio de ese año en la habitación 47 del Hotel El Panamá, en la capital. Por este caso fue condenada Hidadis Saavedra a 20 años de prisión. En 2019, un tribunal sobreseyó al Cosca Restrepo de forma definitiva de los cargos de encubrimiento.

En su comunicado oficial, la Arquidiócesis precisó que el sacerdote cumplió 75 años, edad límite que establece el derecho eclesiástico para presentar la renuncia a oficios pastorales ordinarios, según el canon (cf. can. 538 §3 CIC) del Código de Derecho Canónico. Por esta razón, cesó en el ejercicio activo de responsabilidades pastorales y mantiene la condición de presbítero jubilado.

La institución religiosa indicó además que Cosca no desempeña oficio eclesiástico alguno ni tiene encomendada responsabilidad pastoral, administrativa o de representación institucional dentro de la Arquidiócesis.

Sobre su reciente presencia en una peregrinación en el Vaticano, la entidad explicó que se trató de un acto de carácter estrictamente personal, realizado en el ejercicio de su libertad individual como sacerdote, sin misión canónica ni representación oficial.

“La Arquidiócesis de Panamá reafirma su compromiso permanente con la verdad, la transparencia, el respeto al debido proceso, la responsabilidad pastoral y el cuidado del Pueblo de Dios”, señala el comunicado de la Arquidiócesis de Panamá fechado en Panamá el 13 de febrero de 2026.

