Cierres parciales en la Carretera Panamericana por trabajos de la Línea 3 del Metro

Los conductores que transitan por la Carretera Panamericana deberán tomar precauciones ante los cierres programados a la altura de Arraiján Cabecera, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se realizarán los domingos 25 de enero y 1 de febrero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Durante estos días se mantendrá el cierre de los dos carriles de la Carretera Panamericana que dirigen hacia Panamá Centro, desde el acceso que conecta con la autopista Arraiján–La Chorrera hasta antes de la calle del antiguo Unión Fenosa, área señalizada en rojo dentro del operativo vial.

Las autoridades informaron que se contará con banderilleros y señalización temporal para orientar a los conductores, quienes deberán utilizar las rutas alternas establecidas, identificadas con flechas de color verde en la infografía oficial.