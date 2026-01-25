  1. Inicio
Brasil: Rayo deja 30 heridos durante protesta de seguidores de Bolsonaro en Brasilia

Personas participan en una manifestación por la amnistía para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otros involucrados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, este domingo en Brasilia (Brasil). Andre Borges / EFE
Por
AFP Servicios
  • 25/01/2026 15:52

Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho en “condiciones inestables”, tras la caída de un rayo este domingo en Brasilia en las inmediaciones de una protesta de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión por intento de golpe de Estado, informaron los bomberos.

Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión y recluido en un centro penitenciario en las afueras de la capital brasileña.

El cuerpo de bomberos informó en una nota enviada a la AFP que atendió en el lugar a 72 personas debido a la caída de un rayo. De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos.

“Ocho víctimas presentaban condiciones inestables”, añadió.

