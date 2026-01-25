Panamá se posiciona como el ‘Davos de América Latina’

Panamá será esta semana sede del Foro Económico Internacional América y el Caribe 2026, un encuentro de alto nivel que reunirá a 8 presidentes y jefes de Estado de la región, además de representantes de organismos multilaterales y referentes académicos.El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el evento se inagurará en el Centro de Covenciones Panamá, en Amador, tendrá al <b>presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva</b> como orador principal, posicionando a Panamá como un punto clave del diálogo económico y político regional.Junto al mandatario brasileño y al presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, participarán los presidentes<b> Daniel Noboa (Ecuador)</b>, <b>Bernardo Arévalo (Guatemala)</b>, <b>Andrew Holness (Jamaica)</b>, <b>Rodrigo Paz (Bolivia) </b>y el presidente electo de Chile, <b>José Antonio Kast</b>.El Foro contará además con la presencia del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y congregará a ministros de Estado, líderes empresariales, académicos y representantes de organismos internacionales para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe.Entre los ejes temáticos del encuentro destacan las estrategias para incrementar la productividad, promover la inversión y fortalecer la inserción de la región en la economía global; el impulso al financiamiento y la adopción de prácticas de desarrollo sostenible, incluyendo la gestión responsable de los recursos naturales y la transición energética; así como la transformación digital como motor de desarrollo y modernización productiva.Asimismo, el Foro busca fortalecer el diálogo regional para construir una voz unificada frente al contexto geopolítico actual, analizar el fortalecimiento institucional para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible, y diseñar políticas públicas que aseguren que el crecimiento económico beneficie a toda la población.De acuerdo con la Cancillería, asistirán 10 ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, siete vicecancilleres, incluidos los de Italia y Sudáfrica, 17 ministros de Economía, nueve viceministros y 10 ministros de otras carteras, además de delegados de 22 organismos internacionales.Entre las figuras confirmadas figuran Rafael Mariano Grossi, de la OIEA; Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); Carla Barnett, secretaria general de CARICOM; José Manuel Salazar-Plottier, secretario ejecutivo de la CEPAL; Andrés Allamand, secretario general de la Secretaría Iberoamericana; Abdulhamid Alkhalif, presidente de la OPEP; y Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE.El Foro también contará con la participación de seis expresidentes, entre ellos los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, así como la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, el exmandatario chileno Eduardo Frei y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.En el ámbito académico y científico, destacan como invitados especiales<b> el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion; el Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson; </b>y el físico teórico y futurista estadounidense Michio Kaku.<b>Delegaciones de más de 40 países</b>, entre ellos Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido, India y España, han confirmado su participación en este encuentro, que será cubierto por aproximadamente 250 corresponsales y enviados especiales de medios internacionales, además de la prensa local.Con la realización de este Foro, Panamá refuerza su papel como plataforma de diálogo, cooperación y proyección internacional en América Latina y el Caribe.