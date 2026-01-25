Panamá se posiciona como el ‘Davos de América Latina’

Panamá será esta semana sede del Foro Económico Internacional América y el Caribe 2026, un encuentro de alto nivel que reunirá a 8 presidentes y jefes de Estado de la región, además de representantes de organismos multilaterales y referentes académicos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el evento se inagurará en el Centro de Covenciones Panamá, en Amador, tendrá al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva como orador principal, posicionando a Panamá como un punto clave del diálogo económico y político regional.

Junto al mandatario brasileño y al presidente de la República, José Raúl Mulino, participarán los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica), Rodrigo Paz (Bolivia) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El Foro contará además con la presencia del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y congregará a ministros de Estado, líderes empresariales, académicos y representantes de organismos internacionales para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe.

Entre los ejes temáticos del encuentro destacan las estrategias para incrementar la productividad, promover la inversión y fortalecer la inserción de la región en la economía global; el impulso al financiamiento y la adopción de prácticas de desarrollo sostenible, incluyendo la gestión responsable de los recursos naturales y la transición energética; así como la transformación digital como motor de desarrollo y modernización productiva.

Asimismo, el Foro busca fortalecer el diálogo regional para construir una voz unificada frente al contexto geopolítico actual, analizar el fortalecimiento institucional para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible, y diseñar políticas públicas que aseguren que el crecimiento económico beneficie a toda la población.

De acuerdo con la Cancillería, asistirán 10 ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, siete vicecancilleres, incluidos los de Italia y Sudáfrica, 17 ministros de Economía, nueve viceministros y 10 ministros de otras carteras, además de delegados de 22 organismos internacionales.

Entre las figuras confirmadas figuran Rafael Mariano Grossi, de la OIEA; Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); Carla Barnett, secretaria general de CARICOM; José Manuel Salazar-Plottier, secretario ejecutivo de la CEPAL; Andrés Allamand, secretario general de la Secretaría Iberoamericana; Abdulhamid Alkhalif, presidente de la OPEP; y Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE.

El Foro también contará con la participación de seis expresidentes, entre ellos los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, así como la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, el exmandatario chileno Eduardo Frei y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

En el ámbito académico y científico, destacan como invitados especiales el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion; el Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson; y el físico teórico y futurista estadounidense Michio Kaku.

Delegaciones de más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido, India y España, han confirmado su participación en este encuentro, que será cubierto por aproximadamente 250 corresponsales y enviados especiales de medios internacionales, además de la prensa local.

Con la realización de este Foro, Panamá refuerza su papel como plataforma de diálogo, cooperación y proyección internacional en América Latina y el Caribe.