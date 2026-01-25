Apertura de Playa Las Garzas podría generar $25 millones anuales al turismo

La apertura de la playita Las Garzas, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, no solo representa la recuperación de un espacio público, sino una apuesta estratégica para fortalecer la experiencia turística y dinamizar la economía del país, afirmó la administradora general de la Autoridad de Turismo (ATP), Gloria de León.

Durante una entrevista concedida en el marco de la inauguración, De León subrayó que una playa debe entenderse como una experiencia turística integral. “Cuando hablamos de experiencia turística hablamos de más noches de hotel, más empleo y más divisas para el país”, señaló, al estimar que la apertura de este espacio podría generar alrededor de $25 millones adicionales al año, al incentivar que los visitantes extiendan su estadía en Panamá al menos medio día más.

De León explicó que Playa Las Garzas forma parte de un circuito de siete playas que se proyecta desarrollar en la ciudad capital, con el objetivo de fortalecer la ocupación hotelera y aumentar el gasto turístico.

Añadió que el área continuará mejorándose para ofrecer una experiencia completa, con elementos como sombrillas y servicios que permitan al turista sentirse atendido y disfrutar plenamente del entorno.

“Queremos que Panamá, el Casco Antiguo y estos nuevos espacios se vivan y se disfruten. Los panameños también somos turistas en nuestro propio país”, expresó De León, quien se mostró satisfecha con la apertura de una playa que durante años permaneció desaprovechada y que ahora es accesible para todos.

La apertura oficial de Playa Las Garzas fue posible gracias a un esfuerzo interinstitucional liderado por la Alcaldía de Panamá, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama de la República, Mi Cultura, la Junta Comunal y la Oficina del Casco Antiguo.

El proyecto se enmarca en el primer Casco Peatonal del año y en un plan más amplio de recuperación de espacios públicos en el corregimiento de San Felipe.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que este nuevo espacio permitirá a visitantes nacionales y extranjeros disfrutar de la arena, el sol, la brisa marina y una vista privilegiada de la ciudad, al tiempo que impulsará la economía local mediante la instalación de pequeños negocios de venta de alimentos y refrescos.

Playa Las Garzas, bautizada así por su cercanía al Palacio Presidencial, tendrá un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Por el momento no está permitido bañarse, ingresar con coolers, bebidas alcohólicas o armas, ni arrojar basura en los alrededores.

La Alcaldía de Panamá informó además que trabaja en la recuperación de otras seis playas del Casco Antiguo —Playa Prieta, El Malecón, Punta Chiriquí, Playa La Noria y las playas Santo Domingo— que serán abiertas próximamente al público como parte de este plan de revitalización urbana y turística.