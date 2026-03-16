¿Por qué Michael B. Jordan celebró su primer Oscar en un restaurante de hamburguesas?

Al llegar al restaurante, el actor fue rápidamente reconocido por empleados y clientes, quienes no podían creer que el recién ganador del Oscar estuviera allí, como cualquier cliente, esperando su comida.Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y mostraban al actor sonriendo, posando con fans y hasta colocando su Oscar sobre el mostrador mientras hacía su pedido.El gesto también fue interpretado por muchos como una muestra de humildad y naturalidad, algo que sus seguidores celebraron en redes sociales.También se ha visto en sus redes sociales que las hamburguesas es su comida favorita por lo que no es de extrañar que un momento tan importante como su primer Oscar lo relacione con su comida favorita.