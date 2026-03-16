¿Por qué Michael B. Jordan celebró su primer Oscar en un restaurante de hamburguesas?

Hollywood puede estar lleno de fiestas exclusivas, champaña y cenas de lujo, pero Michael B. Jordan decidió celebrar su primer Oscar de una forma totalmente inesperada: con una hamburguesa en un restaurante de comida rápida. Y sí, el momento ya se volvió viral. El actor de 39 años, que ganó el Oscar a Mejor Actor por la película “Sinners”, se sorprendió a todos cuando, tras la ceremonia, hizo una parada improvisada en un local de In-N-Out Burger en Los Ángeles, todavía con la estatuilla dorada en la mano. Una celebración muy poco hollywoodense. Mientras muchas estrellas se dirigían directamente a las fiestas exclusivas posteriores a los premios, Jordan optó por algo mucho más simple: una hamburguesa con papas.

Al llegar al restaurante, el actor fue rápidamente reconocido por empleados y clientes, quienes no podían creer que el recién ganador del Oscar estuviera allí, como cualquier cliente, esperando su comida. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y mostraban al actor sonriendo, posando con fans y hasta colocando su Oscar sobre el mostrador mientras hacía su pedido. El gesto también fue interpretado por muchos como una muestra de humildad y naturalidad, algo que sus seguidores celebraron en redes sociales. También se ha visto en sus redes sociales que las hamburguesas es su comida favorita por lo que no es de extrañar que un momento tan importante como su primer Oscar lo relacione con su comida favorita.