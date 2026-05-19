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Vida y cultura

Centroamérica Cuenta 2026 inaugura en Panamá con una defensa de la libertad de expresión

Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Héctor Abad Faciolince entre los invitados a Centroamérica Cuenta este año.
Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Héctor Abad Faciolince entre los invitados a Centroamérica Cuenta este año. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 19/05/2026 20:36
El escritor Sergio Ramírez y la ministra de Cultura Maruja Herrera inauguraron el festival con discursos centrados en la defensa de la libertad de expresión, el valor de la literatura y el fortalecimiento de los espacios culturales en la región

Ya se dio por inaugurada la décimotercera edición del festival literario Centroamérica Cuenta 2026, siendo así la segunda vez que se celebra en el país. El acto – que se llevó a cabo este martes 19 de mayo en el Auditorio Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes – dio pie a una semana de conversatorios, talleres y diversas actividades para pensar la región en el actual contexto cultural y global.

El fundador del festival Centroamérica Cuenta, el escritor nicaraguense Sergio Ramírez, resaltó que el evento, a lo largo de sus ediciones, tiene el orgullo de haber contribuido a hacer más visible la cultura centroamericana, a establecer un puente entre los escritores de nuestros países y otros muchos de nuestra lengua provenientes de diferentes latitudes, y, sobre todo, a fortalecer la libertad de creación y de expresión, así como a defender los espacios abiertos para la literatura y las artes, sin limitaciones ni discriminaciones.

“Vivimos tiempos en los que la libertad de palabra se halla bajo las amenazas del poder político, cuando han vuelto al escenario regímenes autocráticos y se busca imponer la palabra oficial como palabra única; cuando se persigue a escritores y periodistas y se les condena a la cárcel y al destierro. Es allí donde a los escritores les toca establecer una línea de defensa cerrada del ejercicio del derecho a la palabra, sin concesiones. La escritura conlleva siempre un riesgo, y la palabra absoluta, la que no se detiene ante barreras, está destinada a chocar contra el poder absoluto que busca establecer esas barreras”, añadió Ramírez, quien señaló el poder de la literatura para indagar la realidad.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reivindicó la libertad creativa.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reivindicó la libertad creativa. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El escritor también recordó que se cumple el centenario del nacimiento de la poeta peruana Blanca Varela; el medio siglo de la muerte de José María Arguedas y los 40 años de la muerte también de Juan Rulfo.

En cambio, la ministra de Cultura Maruja Herrera subrayó que el hecho de que Panamá acoga nuevamente el festival significa una enorme satisfacción, pero, al mismo tiempo, un enorme grado de responsabilidad.

“Nos llena de orgullo que Panamá vuelva a convertirse en sede del festival literario y cultural más importante de la región centroamericana y en uno de los encuentros más destacados de Iberoamérica. Panamá es tierra de encuentro. Nuestra historia ha estado marcada por el intercambio entre culturas, idiomas, tradiciones y miradas del mundo. Por ello, este festival encuentra aquí un hogar natural: un país que cree en la diversidad, en el poder de la conversación y en la cultura como herramienta de integración regional”, destacó.

La ministra de Cultura Maruja Herrera reiteró el orgullo del país de acoger la cita literaria.
La ministra de Cultura Maruja Herrera reiteró el orgullo del país de acoger la cita literaria. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

En el acto de inauguración de Centroamérica Cuenta, se anunció al ganador del premio de cuento Carátula al escritor guatemalteco John Cetina quien con el seudónimo ‘Errante’ publicó el cuento ‘Nacidos con la marca de la bestia’.

“En este cuento, migrar es entrar en una maquinaria de violencia donde el cuerpo deviene en territorio de disputas. La prosa del cuento, cargada de imágenes, narra el trayecto con una hipocresía domesticada del norte. La violencia no termina en la frontera; solo cambia de forma”, rezó el fallo del jurado leído por el poeta costarricense Luis Chaves.

El ganador decidió dedicar al premio al periodista José Rubén Zamora, símbolo de la libertad de expresión en ese país.

John Cetina, ganador del premio de cuento Carátula 2026.
John Cetina, ganador del premio de cuento Carátula 2026. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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