Centroamérica Cuenta 2026 inaugura en Panamá con una defensa de la libertad de expresión

Ya se dio por inaugurada la décimotercera edición del festival literario Centroamérica Cuenta 2026, siendo así la segunda vez que se celebra en el país. El acto – que se llevó a cabo este martes 19 de mayo en el Auditorio Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes – dio pie a una semana de conversatorios, talleres y diversas actividades para pensar la región en el actual contexto cultural y global.

El fundador del festival Centroamérica Cuenta, el escritor nicaraguense Sergio Ramírez, resaltó que el evento, a lo largo de sus ediciones, tiene el orgullo de haber contribuido a hacer más visible la cultura centroamericana, a establecer un puente entre los escritores de nuestros países y otros muchos de nuestra lengua provenientes de diferentes latitudes, y, sobre todo, a fortalecer la libertad de creación y de expresión, así como a defender los espacios abiertos para la literatura y las artes, sin limitaciones ni discriminaciones.

“Vivimos tiempos en los que la libertad de palabra se halla bajo las amenazas del poder político, cuando han vuelto al escenario regímenes autocráticos y se busca imponer la palabra oficial como palabra única; cuando se persigue a escritores y periodistas y se les condena a la cárcel y al destierro. Es allí donde a los escritores les toca establecer una línea de defensa cerrada del ejercicio del derecho a la palabra, sin concesiones. La escritura conlleva siempre un riesgo, y la palabra absoluta, la que no se detiene ante barreras, está destinada a chocar contra el poder absoluto que busca establecer esas barreras”, añadió Ramírez, quien señaló el poder de la literatura para indagar la realidad.