Centroamérica Cuenta 2026 inaugura en Panamá con una defensa de la libertad de expresión

En el acto de inauguración de Centroamérica Cuenta, se anunció al ganador del premio de cuento Carátula al escritor guatemalteco John Cetina quien con el seudónimo ‘Errante’ publicó el cuento ‘Nacidos con la marca de la bestia’.'En este cuento, migrar es entrar en una maquinaria de violencia donde el cuerpo deviene en territorio de disputas. La prosa del cuento, cargada de imágenes, narra el trayecto con una hipocresía domesticada del norte. La violencia no termina en la frontera; solo cambia de forma', rezó el fallo del jurado leído por el poeta costarricense Luis Chaves. El ganador decidió dedicar al premio al periodista José Rubén Zamora, símbolo de la libertad de expresión en ese país.