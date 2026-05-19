Letras y balones: cuando la literatura se une al fútbol

En ocasiones muy específicas, la literatura y el deporte, especialmente el fútbol, pueden compartir habitación. Especialmente en un escenario como este en el que estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que por segunda vez en su historia, Panamá dirá presente.

Durante el Festival Centroamérica Cuenta Panamá 2026 se llevó a cabo el conversatorio ‘Cancha y tinta: El fútbol más allá del juego’, en la que los escritores Eduardo Sacheri de Argentina y Luis Chávez de Costa Rica hablaron sobre la literatura en el fútbol y la actualidad de este deporte.

“Es muy diferente jugar al fútbol en un país que tiene muchas posibilidades de ser campeón del mundo a uno que no. En mis tiempos se jugaba mucho en las calles y muchas cosas han cambiado muchísimo. De pequeño uno dejaba los cuadernos y jugaba en la calle. Eso se ha perdido en los últimos años”, opinó Chávez.

En esa misma línea, Sacheri opinó que “salir y jugar en la calle fue lo que me salvó en la niñez. Era portero no porque me gustase, sino porque era bueno. No quería que los demás me vieran como un raro. Encontré mi lugar en la vida gracias al fútbol”.

Ambos coincidieron en que el deporte, precisamente el fútbol, es una parte cotidiana en la vida y muchas personas en el mundo se muestran muy devotas cuando les toca ver un partido o disfrutar en sí del fútbol.

“Se entrega más inocentemente al goce y al sentimiento y a la devoción. Me da esa sensación. La ficción del fútbol no busca el roce sino la comunión”, resaltó Sacheri.

Mientras que Chávez dijo que “el fútbol pasa a ser parte de la vida. El deporte pasa a ser eje central para un público”.

Aprovechando la ocasión, Sacheri aprovechó la ocasión para destacar algunos de sus autores literarios favoritos. El argentino destacó los trabajos de Roberto Fontanarrosa y Osvaldo Soriano, ambos argentinos.

Ambos oradores también compararon el ritmo que puede llegar a tener un cuento u obra literaria a un partido de fútbol, destacando un elemento esencial entre ambos.

“La oralidad es importante en el cuento para que se desarrolle de una manera. Contar los que uno hizo en el partido te marca un ritmo y eso es importante en el cuento. En el fútbol casi todo es superfluo”, expresó Sacheri.

El argentino igualmente se tomó el tiempo de hablar la diferencia de la cultura de su país y en Europa, sumado a ello sobre el fútbol femenino en la actualidad.

“Cuando jugamos no tenemos tiempo de fingirnos mejores de lo que somos. En Argentina nos gusta más el lucimiento personal que la conexión colectiva. Cuando los argentinos llegan a Europa cambian porque se tienen que adaptar a su cultura. Ahora en el fútbol femenino, veo un fútbol más leal que en el masculino, pero es mi hipótesis”.

Antes de culminar sus intervenciones, ambos dieron su punto de vista sobre la llegada del VAR y la tecnología en el fútbol.

“El fútbol no está incorporando de buena manera el VAR. Uno tiene que medir sus reacciones y posponer sus reacciones. Cuando mete gol un equipo entonces uno duda si lo grita o no. Entonces si se convalida la anotación, el grito no es eufórico”, opinó Sacheri.

Mientras que Chávez reflejó que “parte de lo que traía este deporte desde sus inicios, por su naturaleza, incorporaba el error y eso es parte de la vida. Puede que se equivoque el árbitro y además de detener el partido...anotar un gol y esperar para celebrar es difícil de entender”.