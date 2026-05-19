Ejecutivo aprueba $4.0 millones para obras de nuevo Campus Gorgas

El <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a></b> autorizó un crédito adicional suplementario por <b>$4.0 millones</b> a favor del <b><a href="/tag/-/meta/icges-instituto-conmemorativo-gorgas-de-estudios-de-la-salud">Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud</a></b> para atender compromisos del proyecto 'Campus Gorgas, fase 1'.De acuerdo con la información oficial, los recursos permitirán hacer efectivo el pago correspondiente a la <b>Adenda No. 1 del contrato No. 014-2024</b>, relacionada con órdenes de cambio ejecutadas dentro del proyecto de infraestructura científica.El <b>Campus Gorgas </b>se desarrolla sobre un área de <b>seis hectáreas y media</b>. La primera fase contempla la construcción del edificio de investigación y administración, además de laboratorios especializados para el manejo de patógenos peligrosos.El complejo también incluirá dormitorios para investigadores, como parte de la ampliación de las capacidades científicas y operativas del instituto, comentó en conferencia de prensa, <b>Nicanor III Obaldía Rodríguez</b>.La aprobación de los recursos se dio mediante resolución del Consejo de Gabinete este martes 19 de mayo, donde establecen los esfuerzos estatales por fortalecer la infraestructura destinada a <b>la investigación en salud pública y enfermedades de alto riesgo</b>.