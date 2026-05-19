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Economía

Ejecutivo aprueba $4.0 millones para obras de nuevo Campus Gorgas

El doctor Nicanor III Obaldía Rodríguez, director general del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).
El doctor Nicanor III Obaldía Rodríguez, director general del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).
Por
Mileika Lasso
  • 19/05/2026 18:51
El proyecto científico incluirá áreas de investigación y dormitorios. La fase 1 incluirá laboratorios para patógenos peligrosos

El Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional suplementario por $4.0 millones a favor del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud para atender compromisos del proyecto “Campus Gorgas, fase 1”.

De acuerdo con la información oficial, los recursos permitirán hacer efectivo el pago correspondiente a la Adenda No. 1 del contrato No. 014-2024, relacionada con órdenes de cambio ejecutadas dentro del proyecto de infraestructura científica.

El Campus Gorgas se desarrolla sobre un área de seis hectáreas y media. La primera fase contempla la construcción del edificio de investigación y administración, además de laboratorios especializados para el manejo de patógenos peligrosos.

El complejo también incluirá dormitorios para investigadores, como parte de la ampliación de las capacidades científicas y operativas del instituto, comentó en conferencia de prensa, Nicanor III Obaldía Rodríguez.

La aprobación de los recursos se dio mediante resolución del Consejo de Gabinete este martes 19 de mayo, donde establecen los esfuerzos estatales por fortalecer la infraestructura destinada a la investigación en salud pública y enfermedades de alto riesgo.

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