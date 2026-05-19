Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 19 de mayo

La agenda informativa de este martes 19 de mayo estuvo marcada por hechos de impacto en Panamá y el escenario internacional, con temas relacionados con educación, seguridad, política local y relaciones diplomáticas.

-La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (APUNACHI) denunció presuntas irregularidades en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), señalando que se estarían realizando descuentos en los salarios de docentes y funcionarios sin que esos fondos sean transferidos posteriormente a las entidades correspondientes.

-La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallecimiento de una de sus colaboradoras en un hecho que permanece bajo investigación. La entidad también informó sobre la aprehensión de un sospechoso presuntamente vinculado al caso.

-La sesión ordinaria del Consejo Municipal de Panamá estuvo marcada por cuestionamientos sobre la atención a la niñez, la inseguridad y el desabastecimiento de agua en distintos sectores de la capital. Además, fue postergada la discusión sobre el aval solicitado por la Alcaldía de Panamá para la contratación excepcional de la empresa Ufinet Panamá, S.A.

Internacionales destacadas

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, a quien expresó respaldo y solidaridad ante la crisis política que atraviesa Bolivia.

-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este martes a Pekín para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, en medio de las tensiones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania y pocos días después de la visita oficial de Donald Trump a China.