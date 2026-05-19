Sustancia económica: APEDE pide aprobar ley para sacar a Panamá de lista fiscal

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) respaldó este 19 de mayo el proyecto de ley No. 641 sobre sustancia económica durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

El gremio sostuvo que la iniciativa representa una herramienta clave para fortalecer la reputación internacional de Panamá, mejorar la competitividad y recuperar la capacidad del país para atraer inversión extranjera directa.

APEDE consideró indispensable que el proyecto sea aprobado antes de finalizar el año para que Panamá pueda salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, la última lista internacional pendiente para el país.

Durante la sustentación, el gremio presentó observaciones técnicas para reforzar la normativa. Entre las propuestas incluyó definiciones técnicas y medibles que permitan una interpretación uniforme de la ley, además de revisar aspectos vinculados con la tercerización de servicios legítimos y precisar la unidad técnica responsable de implementar la normativa dentro del Ministerio de Economía y Finanzas.

APEDE también propuso crear un mecanismo voluntario de precalificación de sustancia económica inspirado en modelos internacionales como el de Hong Kong, con el objetivo de ofrecer mayor certeza jurídica a empresas e inversionistas.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, afirmó que el debate trasciende el ámbito tributario y se relaciona con la credibilidad internacional del país.

“Hoy los inversionistas buscan países con reputación, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras, factores que se han convertido en determinantes para atraer empresas, operaciones regionales y generación de empleos”, declaró De Sanctis.

El análisis económico presentado por el gremio mostró una reducción significativa de la inversión extranjera directa en los últimos años. La exposición estuvo a cargo de Eric Molino Ferrer, quien señaló que entre 2015 y 2019 Panamá captó cerca de $5 mil millones anuales en inversión extranjera directa, equivalentes al 7.5% del producto interno bruto.

Sin embargo, entre 2021 y 2025 esa cifra cayó a cerca de $2 mil millones por año, lo que representó aproximadamente el 2.5% del PIB.

De Sanctis advirtió que la permanencia de Panamá en listas internacionales de países no cooperantes genera costos reputacionales, trabas burocráticas y mayores dificultades para atraer empresas internacionales.

Según la dirigente empresarial, parte de las inversiones europeas migraron hacia países como Costa Rica y República Dominicana, jurisdicciones que no enfrentan este tipo de restricciones fiscales internacionales.

“Esta es una ley para mejorar la imagen internacional de Panamá y poder recibir inversiones extranjeras directas. No es una ley para recaudar más impuestos, sino para generar confianza y fortalecer la competitividad del país”, expresó De Sanctis ante la comisión legislativa.

La presidenta de APEDE indicó que el gremio participó desde el inicio en las discusiones técnicas junto al Ministerio de Economía y Finanzas y aseguró que varias de sus recomendaciones fueron incorporadas al proyecto.

La organización reiteró que el proyecto de ley No. 641 representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento internacional de Panamá y consolidar un marco legal orientado a generar confianza y atraer inversiones.