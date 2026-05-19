Contraloría ordena secuestro de bienes a exdirector de la CSS por $2.9 millones

Por ello, la resolución ordena el secuestro de propiedades inscritas en el Registro Público, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos, tarjetas de crédito, vehículos y cualquier crédito que el exdirector mantenga contra el Estado.'El registrador deberá abstenerse de registrar cualquier operación que haya verificado o verifique el secuestrado con posterioridad a la comunicación de secuestro', señala la nota enviada al Registro Público.La medida también alcanza fondos depositados en bancos, cooperativas e instituciones financieras del país.El caso coloca nuevamente a la CSS bajo escrutinio público, luego de años de cuestionamientos por compras médicas, desabastecimiento y manejo financiero durante la administración pasada.Durante la gestión de Lau Cortés, la institución enfrentó fuertes críticas por la falta de medicamentos, atrasos en cirugías y reclamos de pacientes por la atención hospitalaria, especialmente tras la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.Ahora, las investigaciones de la Contraloría apuntan a determinar si parte de esas decisiones administrativas causaron una afectación patrimonial al Estado.La resolución aclara que las medidas precautorias no suspenden el derecho del investigado a presentar reconsideraciones o recursos legales, aunque estos no detienen la ejecución inmediata del secuestro de bienes.El proceso se mantiene bajo investigación de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias patrimoniales y financieras relacionadas con el caso.