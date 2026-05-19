Contraloría ordena secuestro de bienes a exdirector de la CSS por $2.9 millones

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes, cuentas bancarias, vehículos y créditos contra el Estado del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, hasta por 2.9 millones de dólares, tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades en el manejo de insumos médicos y medicamentos durante su administración. La medida precautoria quedó establecida en la Resolución 3988-2025-LEG/UA del 25 de noviembre de 2025, remitida posteriormente al Registro Público de Panamá para la inmovilización de propiedades registradas a nombre del exfuncionario. Según el documento oficial, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense identificó “compras excesivas de insumos médicos quirúrgicos y medicamentos” que terminaron en pérdidas millonarias por vencimiento de productos, además de “traslados de partidas millonarias desde la Caja de Seguro Social hacia el Gobierno Central sin controles adecuados”.

Las irregularidades investigadas abarcan el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, años marcados por la pandemia, la crisis hospitalaria y las constantes denuncias por desabastecimiento en la CSS. La auditoría sostiene que la entidad emitió resoluciones de descarte por 2,913,121.24 dólares debido a medicamentos e insumos médicos “no aptos para el consumo humano”, situación que habría impactado directamente la atención de consultas externas, cirugías y otras especialidades médicas. El expediente agrega que la pérdida patrimonial se originó por “la falta de atención” en distintos servicios médicos, en momentos en que pacientes y gremios denunciaban escasez de medicinas y demoras quirúrgicas en hospitales públicos. La Contraloría sostiene que existen elementos suficientes para adoptar medidas precautorias y garantizar los resultados de un eventual proceso de cuentas.