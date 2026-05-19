Fallece Nilda Quijano, exgerente de la Zona Libre y excandidata vicepresidencial

La Fundación de la Etnia Negra de Colón expresó su pesar por el fallecimiento de la ingeniera Nilda Quijano, a quien describió como una persona de gran legado, dedicación y aporte a la comunidad.

Quijan fue candidata a la vicepresidencia de la República en la fórmula de José Isabel Blandón en 2019.

A través de una nota de duelo difundida en redes sociales, la organización manifestó sus condolencias a los familiares, amistades y seres queridos de Quijano, quien fue exgerente de la Zona Libre de Colón.

“La Fundación de la Etnia Negra de Colón lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Nilda Quijano”, señala el comunicado.

La organización también indicó que elevarán oraciones por el descanso eterno de su alma y por la fortaleza de sus familiares en este difícil momento.

“Su legado, dedicación y aporte permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella”, agregó la fundación en el mensaje.