Muere Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes

Murió <b>Felipe Staiti</b>, guitarrista y fundador de la banda argentina <b>Enanitos Verdes</b>, a los 64 años, tras permanecer internado en un hospital de Mendoza, según confirmó su mánager <b>William Ramírez</b>.<i>'Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo'</i>, expresó Ramírez en su cuenta de Instagram.El representante también destacó su impacto en la música: <i>'Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español'</i>.Fundada en 1979, la banda <b>Enanitos Verdes</b> se consolidó como uno de los grupos más influyentes del <i>rock</i> latinoamericano. A lo largo de su trayectoria, publicó 14 álbumes de estudio y cuatro en vivo, con canciones emblemáticas como <b>'Lamento Boliviano'</b>, <b>'La muralla verde' </b>y<b> 'Frances Limón'</b>.Tras conocerse la noticia, la agrupación compartió un mensaje en sus redes sociales:<i>'Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años'.</i>En el comunicado también se indicó que, <b>por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia</b>. Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas.Con la muerte de <b>Staiti</b>, queda como único integrante original el baterista <b>Daniel Piccolo</b>, quien se retiró de la banda en 2009. El vocalista y bajista <b>Marciano Cantero</b>, otro de los pilares del grupo, falleció en 2022.La partida de Staiti marca el cierre de una etapa clave en la historia del <i>rock </i>en español, donde su guitarra fue protagonista de algunos de los temas más reconocidos del repertorio latinoamericano.