Muere Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda argentina Enanitos Verdes, a los 64 años, tras permanecer internado en un hospital de Mendoza, según confirmó su mánager William Ramírez.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo”, expresó Ramírez en su cuenta de Instagram.

El representante también destacó su impacto en la música: “Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”.

Fundada en 1979, la banda Enanitos Verdes se consolidó como uno de los grupos más influyentes del rock latinoamericano. A lo largo de su trayectoria, publicó 14 álbumes de estudio y cuatro en vivo, con canciones emblemáticas como “Lamento Boliviano”, “La muralla verde” y “Frances Limón”.

Tras conocerse la noticia, la agrupación compartió un mensaje en sus redes sociales:

”Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”.

En el comunicado también se indicó que, por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

Con la muerte de Staiti, queda como único integrante original el baterista Daniel Piccolo, quien se retiró de la banda en 2009. El vocalista y bajista Marciano Cantero, otro de los pilares del grupo, falleció en 2022.

La partida de Staiti marca el cierre de una etapa clave en la historia del rock en español, donde su guitarra fue protagonista de algunos de los temas más reconocidos del repertorio latinoamericano.